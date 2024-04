Medvedev sempre più lontano da Sinner nel ranking ATP. E ora deve guardarsi le spalle da Zverev

Il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo ha perso la testa di serie numero 4, il russo Daniil Medvedev, battuto dal connazionale Karen Khachanov negli ottavi, stesso turno in cui l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, affronterà oggi stesso il teutonico Jan-Lennard Struff.

Nonostante la prematura eliminazione, Medvedev al momento si avvicina in classifica a Sinner: l’azzurro, che nel ranking ATP ufficiale è a quota 8710, scarterà la settimana prossima 360 punti (semifinali 2023) e finora ne ha incamerati 100, così come il russo, il quale lo scorso anno uscì agli ottavi e ne perderà 180.

Sinner, dunque, perde 260 punti rispetto a lunedì, ed è a 8450 punti, mentre Medvedev si è fermato a quota 7085: il divario tra i due è di 1365 punti, mentre l’8 aprile era di 1545. Al russo si avvicina però il tedesco Alexander Zverev, che è passato da 5415 a 5425 punti, facendo calare il distacco da 1750 a 1660 punti.

Per far aumentare il proprio margine su Medvedev rispetto a lunedì scorso Sinner deve arrivare in semifinale, traguardo con cui tornerebbe davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, confermandosi al secondo posto del ranking ATP. Per Medvedev, invece, il quarto posto è al sicuro: Zverev può arrivare al massimo a 6325.

RANKING ATP LIVE ALL’11 APRILE

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9735 (+10)

2 Carlos Alcaraz 8645 (0, forfait a Montecarlo)

3 Jannik Sinner 8450 (-260)

4 Daniil Medvedev 7085 (-80, eliminato agli ottavi)

5 Alexander Zverev 5425 (+10)