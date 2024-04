Canottaggio, Europei Szeged: due senza e doppio maschile raggiungono la finale

La prima parte della terza giornata degli Europei di canottaggio di Szeged è andata in archivio con le prime finali B e le semifinali di quattro eventi. Mattinata che si conferma comunque proficua per l’Italia, che manda altri due equipaggi in finale.

Arriva la finale A per Davide Comini e Giovanni Codato nel due senza maschile: gli azzurri, si involano con Svizzera e Croazia e si involano verso la qualificazione, accontentandosi del terzo posto in 7’05”78. Ultimo atto anche per Luca Rambaldi e Matteo Sartori nel doppio, con un comodo secondo posto alle spalle dei tedeschi Jonas Gelsen e Marc Weber, ma anche la terza piazza sarebbe stata quella giusta per arrivare a giocarsi le medaglie.

Nel singolo maschile Gennaro Di Mauro è invece sesto nella sua semifinale, per lui sarà solo finale B. Dopo i primi 1000 metri in cui è rimasto in linea, perde potenza nella seconda parte di gara, chiudendo ben distante dal terzo posto che sarebbe significato andarsi a giocare le medaglie, chiudendo in 8’06”33.

Nell’unica Finale B di giornata in cui c’è anche l’Italia, arriva il successo del quattro di coppia femminile per Stefania Buttignon, Clara Guerra, Stefania Gobbi e Federica Cesarini in 6’57”09 avanti all’Olanda, per loro è dunque settima piazza.