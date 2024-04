Triathlon, Coppa del Mondo Chengdu 2024: Ilaria Zane nuovamente all’attacco della top 30 del ranking olimpico

Nell’atipica collocazione ad inizio settimana, si disputerà lunedì 29 aprile la tappa della Coppa del Mondo 2024 di triathlon a Chengdu, in Cina: a sole quattro settimane dalla chiusura del ranking olimpico, fissata per il 27 maggio (al termine della tappa delle World Series di Cagliari), è necessario scalare la graduatoria per centrare la qualificazione a Parigi 2024.

A Chengdu si gareggerà su distanza olimpica: previsti 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. L’Italia ha già ottenuto 4 pass olimpici, 2 per genere, grazie al ranking della staffetta mista, ma ha ancora la possibilità di provare a qualificare una terza atleta per la gara femminile attraverso il ranking individuale.

Per poter staccare il terzo pass, però, occorre che tre atlete siano tra le primi 30 del ranking olimpico: se da una parte questa possibilità non è raggiungibile con gli uomini, nella classifica femminile, con Verena Steinhauser 19ma e Bianca Seregni 21ma, può puntare alla top 30 Ilaria Zane, attualmente 34ma a circa 126.5 punti dal 30° posto.

Assieme all’azzurra, reduce da uno sfortunato ritiro nella tappa di Wollongong, saranno in gara tra le donne anche Sharon Spimi, 24ma in Australia, ed Alice Betto, mentre a rappresentare l’Italia tra gli uomini ci sarà il solo Michele Sarzilla.