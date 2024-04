Pattinaggio artistico, Europei Gruppi 2024: i convocati dell’Italia. Gli azzurri sfidano la Spagna

Maggio sarà uno dei mesi più caldi dell’intera stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Oltre infatti all’importantissima seconda tappa dell’Artistic International Series, in scena a Trieste, si svolgeranno in Italia anche i Campionati Europei 2024 Gruppi Show e Precision, rassegna che verrà disputata in Emilia Romagna, precisamente a Reggio Emilia, da giovedì 9 a domenica 11.

Tenuto conto dei posti a disposizione concessi da World Skate Europe e dalla relativa disponibilità dei team aventi diritto, nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha stilato la lista dei gruppi ammessi alla competizione continentale, con un contingente totale di ventidue rappresentanti.

L’evento quest’anno avrà certamente un sapore particolare, in quanto consentirà un confronto diretto con la temibilissima compagine spagnola in quello che sarà un vero e proprio “test” in vista dei Campionati Mondiali 2024, quest’anno allestiti a Rimini all’interno dei World Skate Games. Tra i team senior in lizza spicca la presenza nei grandi gruppi dei Cristal Skating, seguiti dai Royal Eagles e dagli Show Roller Team. Nei piccoli gruppi dentro invece i Dejavu, del Roma Roller Team e degli Italian Show.

I Dejavu saranno anche protagonisti nei quartetti insieme ai Fly Roller Diamond, mentre nel precision svetta il competitivo terzetto formato da Precision Skate Bologna, Monza Precision Team e Precision Team Albinea. Di seguito la lista dei convocati.

EUROPEI GRUPPI SHOW E PRECISION: I CONVOCATI DELL’ITALIA

SINCRONIZZATO SENIOR

PRECISION SKATE BOLOGNA – 184 Progresso Fontana (BO)/ 198 Pol. Lame (BO)/ 564

ASD Aprutino Teramo (TE)/ 830 Pol. Spring (BO)

MONZA PRECISION TEAM – 3763 Astro Roller Skating (MB)

PRECISION TEAM ALBINEA – 3003 S.C. Albinea (RE)

SINCRONIZZATO JUNIOR

MONZA PRECISION TEAM – 3763 Astro Roller Skating (MB)

PRECISION SKATE BOLOGNA – 184 Progresso Fontana (BO)/ 198 Pol. Lame (BO)/ 782

Pol Orizon (BO)/ 2473 Il Quadrifoglio (FE)

PRECISION TEAM ALBINEA – 3003 Albinea (RE)

GRANDI GRUPPI

CRISTAL SKATING TEAM – 1511 A.D. Apav Fara (VI)/ 2124 Bassano New Skate (VI)

ROYAL EAGLES – 2438 ASD Skating Don Bosco (TV)

SHOW ROLLER TEAM – 1980 Pattinaggio Vazzola (TV)

GRUPPI JUNIOR

DIVISION – 3373 P.A. Portogruaro (VE)

HANAMI – 3620 R.C. Montebelluna Maser (TV)

SHOW ROLLER TEAM – 1980 Pattinaggio Vazzola (TV)

PICCOLI GRUPPI

DEJAVU – 977 ASD Rollclub (PD)

ROMA ROLLER TEAM – 3889 ASD PAR (RM)

ITALIAN SHOW – 107 S.C. Mottense (TV)

QUARTETTI SENIOR

DEJAVU – 977 ASD Rollclub (PD)

FLY ROLLER DIAMOND – 197 UP Persicetana (BO)

QUARTETTI JUNIOR

SKATE STARS – 1757 Roll Stars (PD)

CALIPSO – 1225 Skating C. Zanè (VI)

QUARTETTI CADETTI

SCINTILLE – 3425 Alusia Onlus (NA)

ETOILE – 3519 Artiskate (VR)

ANGELS ON SKATES – 209 P.A. Bondeno (FE)