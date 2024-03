Pattinaggio artistico a rotelle: Cristal Skating Team, Dejavu e Celebrity trionfano agli Italiani Gruppi Show e Precision

Il primo grande evento della stagione 2024 di pattinaggio artistico a rotelle è ufficialmente andato in archivio. Si è infatti conclusa a Conegliano la settimana dedicata ai Campionati Italiani 2024 specialità gruppi show e precision, competizione fondamentale per stabilire i team che prenderanno parte alle gare internazionali.

Come sempre altissimo il divertimento offerto da tutti i gruppi e quartetti coinvolti, quest’anno accorsi con numeri da record e da praticamente ogni regione dello stivale (16 regioni in tutto). Nei quartetti Senior è arrivata la grande conferma delle Celebrity, trionfatrici con un programma, “Goodbye“, dominato sia sul fronte tecnico che soprattutto nelle components, premiato con il punteggio totale di 61.10, quattro punti in più degli Show Roller Team (“Immagina“), secondi con 57.15 davanti ai Dejavu (“Rinascita“), sul gradino più basso del podio con 55.89. In campo Junior successo invece per Skate Stars (“Voci di speranza“), team vincitore con 47.68 contro i 44.20 degli Armonia (“Esorcismo“), al posto d’onore con 44.20. Più staccati poi i Calipso (“En la milonga“) con 40.62.

Nella specialità gruppi Junior svettano invece i Division (“…A riveder le stelle“), abili ad attestarsi nelle quattro voci richieste spingendosi fino a 38.25 precedendo così Hanami (“Ancora uno!“), secondi con 34.36, e gli Show Roller Team (“Diario di bordo“), terzi con 34.08.

Come sempre spettacolo pirotecnico poi nei piccoli gruppi, segmento vinto dai Dejavu (“E venne il giorno“), unica squadra del lotto ad aver sfondato la soglia dei quaranta punti raccogliendo 42.14 tenendo a debita distanza il temibilissimo Roma Roller Team (“C’è ancora tempo per un’ultima gara“), secondi classificati con 39.51 sorpassando di un’incollatura gli Evolution (“Gea: in principio fu il chaos), terzi con 39.03.

Successo al cardiopalma poi nei grandi gruppi per il Cristal Skating Team (“Il peso dei miei errori“), abile a guadagnare lo score più alto malgrado una detrazione trovando 35.85 e sorpassando per un soffio i Royal Eagles (“The last one“), secondi con soli 35.77. Vicinissimi anche i terzi, i Division (“Numero 0“) che hanno raggiunto 35.09.

Nel sincronizzato infine dominio totale del Precision Skate Bologna (“The World is only one“), autori di una prova da 79.11 con cui si sono allontanati dai primi inseguitori, il Monza Precision Team (“Nuevo mundo“), piazzatisi al secondo posto con 72.02 con scavando un solco di quattro punti sui Sincro Roller (“Roman holiday“), terzi con 68.84.

Classifiche invertite invece in campo Junior, con Monza (“Toreador“) che la spunta di un nulla con 60.34 beffando le bolognesi (“Frida..es mi nombre“) che si sono dovute accontentare della seconda piazza con 60.21. Da menzionare poi il terzo posto delle Sincro Roller (“Pompei“) con 58.55.