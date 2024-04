Parigi-Roubaix 2024, la startlist: van der Poel con il numero 1, Bettiol e Mozzato per sognare

L’Inferno del Nord è arrivato. La Parigi-Roubaix domani sarà il centro del mondo ciclistico, con i suoi oltre 260 chilometri strapieni di emozioni. A meno di ventiquattro ore dal via abbiamo la lista completa dei nomi che si sfideranno domani per incidere il proprio nome nella leggenda di questa corsa.

Il numero 1 sarà ovviamente sulle spalle di Mathieu van der Poel, vincitore dello scorso anno. Il campione del mondo vuole essere il primo da Tom Boonen ad inanellare due vittorie consecutive. Senza Wout Van Aert, il possibile capitano della Visma | Lease a Bike sarà invece Dylan Van Baarle, vincitore due anni fa e che partirà con il numero 11. Ce la fa Christophe Laporte, al suo fianco con il numero 14.

In casa Lidl-Trek il capitano è come preventivato Mads Pedersen, con Jonathan Milan che si spenderà per il danese, mentre la DSM-Firmenich si mette nelle mani di John Degenkolb. A sorpresa, per la Ineos-Grenadiers c’è Tom Pidcock mentre Alberto Bettiol e Luca Mozzato saranno i capitani di EF Education-Easypost ed Arkea – B&B Hotels. Questa la lista completa.

PARIGI.ROUBAIX 2024, LA STARTLIST

Alpecin – Deceuninck

1. VAN DER POEL Mathieu

2. DILLIER Silvan

3. KIELICH Timo

4. PHILIPSEN Jasper

5. PLANCKAERT Edward

6. RIESEBEEK Oscar

7. VERMEERSCH Gianni

Team Visma | Lease a Bike

11. VAN BAARLE Dylan

12. AFFINI Edoardo

13. HAGENES Per Strand

14. LAPORTE Christophe

15. VERMOTE Julien

16. VAN DIJKE Tim

17. VAN DIJKE Mick

Lidl – Trek

21. PEDERSEN Mads

22. DECLERCQ Tim

23. HOOLE Daan

24. MILAN Jonathan

25. THEUNS Edward

26. VACEK Mathias

27. VERGAERDE Otto

Groupama – FDJ

31. KÜNG Stefan

32. ASKEY Lewis

33. BYSTRØM Sven Erik

34. DAVY Clément

35. LIENHARD Fabian

36. PITHIE Laurence

37. SARREAU Marc

Team dsm-firmenich PostNL

41. DEGENKOLB John

42. BITTNER Pavel

43. EDDY Patrick

44. EEKHOFF Nils

45. MÄRKL Niklas

46. NABERMAN Tim

47. VAN UDEN Casper

Team Jayco AlUla

51. WALSCHEID Max

52. DURBRIDGE Luke

53. FOLDAGER Anders

54. JANSEN Amund Grøndahl

55. O’BRIEN Kelland

56. QUICK Blake

57. REINDERS Elmar

Intermarché – Wanty

61. REX Laurenz

62. MIHKELS Madis

63. PAGE Hugo

64. PETIT Adrien

65. PLANCKAERT Baptiste

66. TEUNISSEN Mike

67. VAN HOECKE Gijs

Uno-X Mobility

71. KRISTOFF Alexander

72. ABRAHAMSEN Jonas

73. FREDHEIM Stian

74. GUDMESTAD Tord

75. RESELL Erik Nordsæter

76. TILLER Rasmus

77. WÆRENSKJOLD Søren

UAE Team Emirates

81. POLITT Nils

82. BJERG Mikkel

83. HODEG Álvaro José

85. MOLANO Juan Sebastián

86. MORGADO António

87. VINK Michael

88. WELLENS Tim

INEOS Grenadiers

91. TURNER Ben

92. AUGUST Andrew

93. SWIFT Ben

94. SWIFT Connor

95. PIDCOCK Thomas

96. TARLING Joshua

97. VIVIANI Elia

Bahrain – Victorious

101.WRIGHT Fred

102.GRADEK Kamil

103.MIHOLJEVIĆ Fran

104.PASQUALON Andrea

105.RAJOVIĆ Dušan

106.SCOTT Cameron

107.WIŚNIOWSKI Łukasz

Soudal Quick-Step

111.LAMPAERT Yves

112.ASGREEN Kasper

113.MERLIER Tim

114.MOSCON Gianni

115.PEDERSEN Casper

116.VAN LERBERGHE Bert

117.VANGHELUWE Warre

Arkéa – B&B Hotels

121.MOZZATO Luca

122.BIERMANS Jenthe

123.DEKKER David

124.GRONDIN Donavan

125.MCLAY Daniel

126.SCOTSON Miles

127.SÉNÉCHAL Florian

BORA – hansgrohe

131.HALLER Marco

132.HERZOG Emil

133.LÜHRS Luis-Joe

134.MACIEJUK Filip

135.MEEUS Jordi

136.MULLEN Ryan

137.WELSFORD Sam

Decathlon AG2R La Mondiale Team

141.NAESEN Oliver

142.BOASSON HAGEN Edvald

143.DE BONDT Dries

144.DE PESTEL Sander

145.GAUTHERAT Pierre

146.LABROSSE Jordan

147.TOUZÉ Damien

EF Education – EasyPost

151.BETTIOL Alberto

152.BISSEGGER Stefan

153.DOULL Owain

154.NERURKAR Lukas

155.RUTSCH Jonas

156.SWEENY Harry

157.VAN DER LEE Jardi Christiaan

Cofidis

161.RENARD Alexis

162.ALLEGAERT Piet

163.ANIOŁKOWSKI Stanisław

164.DE GENDT Aimé

165.FRETIN Milan

166.NOPPE Christophe

167.ROBEET Ludovic

Movistar Team

171.LAZKANO Oier

172.CAVAGNA Rémi

173.GARCÍA CORTINA Iván

174.JACOBS Johan

175.NORSGAARD Mathias

176.MORO Manlio

177.RANGEL Vinicius

TotalEnergies

181.TURGIS Anthony

182.BONIFACE Lucas

183.DUJARDIN Sandy

184.GACHIGNARD Thomas

185.JEANNIÈRE Emilien

186.MANZIN Lorrenzo

187.VAN GESTEL Dries

Lotto Dstny

191.BEULLENS Cedric

192.GRIGNARD Sébastien

193.GUARNIERI Jacopo

194.PAASSCHENS Mathijs

195.SEGAERT Alec

196.SLOCK Liam

197.VAN MOER Brent

Astana Qazaqstan Team

201.BOL Cees

202.FEDOROV Yevgeniy

203.GIDICH Yevgeniy

204.GRUZDEV Dmitriy

205.MØRKØV Michael

206.SELIG Rüdiger

207.SYRITSA Gleb

Israel – Premier Tech

211.SHEEHAN Riley

212.BOIVIN Guillaume

213.HOFSTETTER Hugo

214.PICKRELL Riley

215.RAISBERG Nadav

216.VAN ASBROECK Tom

217.ZABEL Rick

Q36.5 Pro Cycling Team

221.STEIMLE Jannik

222.CHRISTEN Fabio

223.LUDVIGSSON Tobias

224.MAŁECKI Kamil

225.MONK Cyrus

226.ROSSKOPF Joey

227.TOWNSEND Rory

Bingoal WB

231.VERMOOTE Jelle

232.BLOUWE Louis

233.DE MEESTER Luca

234.DESAL Ceriel

235.SALBY Alexander

236.VAN DER BEKEN Aaron

237.WEEMAES Sasha

Team Flanders – Baloise

241.CRAPS Lars

242.DEWEIRDT Siebe

243.HESTERS Jules

244.VANDENSTORME Dylan

245.VANDEVELDE Yentl

246.VANHOOF Ward

247.VERCOUILLIE Victor