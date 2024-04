Come stanno Milan e Viviani dopo le cadute alla Roubaix: il responso degli accertamenti

Giornata da dimenticare per due grandi protagonisti del ciclismo italiano a tutto tondo come Elia Viviani e Jonathan Milan, costretti a ritirarsi nelle battute iniziali della Parigi-Roubaix 2024 a causa di una brutta caduta. Dopo soli 37 km è avvenuto infatti un crash in gruppo che ha coinvolto una ventina di corridori tra cui i due azzurri citati in precedenza, Alberto Bettiol, il belga Tim Merlier e il tedesco Nils Politt.

Viviani e Milan purtroppo non sono usciti indenni dall’incidente, dovendo alzare bandiera bianca e abbandonare la gara (al contrario per esempio di Bettiol, rientrato in gruppo successivamente senza problemi) per sottoporsi a degli accertamenti medici. Nel pomeriggio sono poi arrivati i primi responsi, resi noti dalle rispettive squadre dei ciclisti in questione.

Jonathan Milan, in base al report del medico della Lidl-Trek, ha riportato delle abrasioni cutanee ed una sospetta lieve commozione cerebrale, inoltre ha dolori a testa, collo e anca. Elia Viviani invece, trasportato in ospedale dopo la caduta in ambulanza, non avrebbe rimediato nessuna frattura dopo i primi esami effettuati, come si legge nel comunicato della Ineos Grenadiers.

Update on @MilanJonathan_:

After being checked by our doctor, we can report that Johnny has some head and neck pain, along with a suspected mild concussion. Additionally he has skin contusions and some hip pain. Heal up fast, Johnny! #ParisRoubaix pic.twitter.com/ANVvFPAH3W — Lidl-Trek (@LidlTrek) April 7, 2024

Le condizioni di entrambi verranno ovviamente monitorate nelle prossime ore e giorni, per avere un quadro clinico più preciso e capire di conseguenza i possibili tempi di recupero per tornare a correre su strada e su pista.