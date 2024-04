Parigi-Roubaix 2024: i settori in pavé e le stellette di difficoltà. Attesa ovviamente per la Foresta di Arenberg

Tutto pronto per l’Inferno del Nord. L’attesa è quasi terminata: domani in scena la terza Classica Monumento stagionale, la Parigi-Roubaix. Una sfida che resta affascinante quella sul pavé transalpino, con le sorprese che sono all’ordine del giorno e i colpi di scena repentini. 260 chilometri di gara, partenza da Compiègne, arrivo ovviamente nel Velodromo di Roubaix, nel frattempo ci saranno da affrontare un totale di 55,7 chilometri sulle pietre.

Saranno anche quest’anno ventinove i settori di pavé che i corridori dovranno superare per portare a compimento una prova durissima, dei quali ben tre a cinque stelle (compresa la famosissima Foresta di Arenberg, discussa in questa stagione per l’inserimento della chicane in precedenza). Andiamo a scoprire tutti i settori con le stellette di difficoltà.

I SETTORI DI PAVÉ DELLA PARIGI-ROUBAIX 2024