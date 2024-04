Paracanottaggio, Giacomo Perini è d’argento nel singolo PR1 maschile agli Europei!

Gli Europei 2024 di paracanottaggio, in corso a Szeged, in Ungheria, si aprono per l’Italia con la medaglia d’argento di Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile, imbarcazione che lo stesso azzurro ha già qualificato per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ai Mondiali dello scorso anno.

Su un campo di gara battuto da un forte vento contrario, Giacomo Perini (CC Aniene), campione continentale uscente, viene battuto solo dal campione paralimpico e del mondo in carica, l’ucraino Roman Polianskyi, che si impone in 9.38.87.

L’azzurro cede il titolo europeo si accomoda alla piazza d’onore in 9.43.51, mentre la medaglia di bronzo va al britannico Benjamin Pritchard, terzo in 9.48.87, infine sono molto più staccati il transalpino Alexis Sanchez, quarto in 10.06.65, l’israeliano Shmuel Daniel, quinto in 10.17.19, ed il tedesco Marcus Klemp, sesto in 10.32.61.

Partenza inusuale dell’azzurro, lento in avvio ed attaccato dal francese e dall’ucraino, con Perini quarto dopo 500 metri anche alle spalle della Gran Bretagna. La Francia paga l’atteggiamento garibaldino ed ai 1000 metri scivola indietro, con l’Italia che sale in terza piazza.

L’affondo di Perini sull’imbarcazione britannica si concretizza nella seconda parte di gara, ed ai 1500 metri l’azzurro passa in seconda posizione alle spalle di Polianskyi. Nei 500 metri finali l’Italia consolida la medaglia d’argento, ma l’oro questa volta è dell’Ucraina.

FINALE A SINGOLO PR1 MASCHILE

1. Ucraina (Roman Polianskyi) 9.38.87

2. Italia (Giacomo Perini-CC Aniene) 9.43.51

3. Gran Bretagna (Benjamin Pritchard) 9.48.87

4. Francia (Alexis Sanchez) 10.06.65

5. Israele (Shmuel Daniel) 10.17.19

6. Germania (Marcus Klemp) 10.32.61