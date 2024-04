Paolini-Andreeva, orario WTA Madrid 2024: programma ottavi, tv, streaming

Una grande Jasmine Paolini. La toscana ha dominato nel terzo turno del WTA1000 di Madrid la francese Caroline Garcia (n.21 del seeding) e si è qualificata per gli ottavi di finale dell’importante torneo spagnolo. 6-3 6-2 lo score rifilato alla transalpina, contro cui i precedenti erano tutt’altro che lusinghieri (5-1 prima di questo match in favore di Garcia).

Bravissima Paolini a ribaltare lo scenario, grazie a un tennis di alto livello che ha non ha dato tregua alla propria avversaria. Concedendo appena 9 punti in 9 turni di battuta, Jasmine ha raggiunto per la sesta volta in carriera gli ottavi di finale di un 1000 e sulla sua strada ci sarà domani la super talentuosa russa, Mirra Andreeva, uscita vittoriosa dal confronto con la ceca Marketa Vondrousova (n.7 del ranking).

Sarà un match complicato per le grandi qualità sulla terra di Andreeva, parlando poi di una classe 2007. La nostra portacolori cercherà di mettere la propria esperienza in campo, esprimendo il suo tennis in fiducia. Paolini, dunque, andrà a caccia del terzo quarto di finale in un torneo di questa tipologia, dopo quelli a Cincinnati l’anno scorso e a Dubai quest’anno. Torneo quest’ultimo vinto dall’azzurra.

Il match tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva, valido per gli ottavi di finale del WTA1000 di Madrid, andrà in scena domani sul campo-3 (terzo match) e sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-ANDREEVA WTA MADRID 2024

Lunedì 29 aprile

Stadium 3 – Ore 11:00

1. [11] Beatriz Haddad Maia BRA vs [5] Maria Sakkari GRE

2. [30] Jiri Lehecka CZE vs [Q] Thiago Monteiro BRA (non prima ore: 13:00)

3. M. Andreeva vs [12] J. Paolini ITA

4. [29] Cameron Norrie GBR vs [5] Casper Ruud NOR

5. Yulia Putintseva KAZ vs [10] Daria Kasatkina

PROGRAMMA PAOLINI-ANDREEVA WTA MADRID 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport