Basket femminile: Schio soffre tre quarti, ma poi espugna Roma

Sì è appena concluso il recupero della diciottesima giornata, con la sfida tra l’Oxygen Roma Basket e il Famila Wuber Schio. Una sfida tra due formazioni certe di un posto ai playoff, ma una partita importante per entrambe, con le romane che puntavano a consolidare la settima posizione, mentre le venete volevano agguantare Venezia in vetta alla classifica. Ecco come è andata.

Partenza fortissima di Roma, che nei primi cinque possessi mette a segno una giocata da 2+1 e tre triple, con Kalu subito protagonista con 9 punti, e padrone di casa che in poco più di tre minuti di gioco sono avanti 14-5. Ancora la numero 23 dell’Oxygen a segno e la prima metà del primo quarto che si chiude sul +11 per le padrone di casa. Cerca di darsi una scossa Schio, che con due canestri consecutivi ricuce parzialmente il gap, ma Romeo e compagne rispondono colpo su colpo, almeno fino a 3’ dalla fine. Poi si blocca l’attacco di Roma e Schio piazza un parziale di 11-0 che manda le due squadre al primo stop sul 20-22 per le venete.

Ora è Roma che deve reagire e sono Romeo e Cupido a riportare le padrone di casa avanti nei primi minuti del secondo quarto. Per l’Oxygen, però, ci sono la Sventoraite con tre falli e Gilli colpita dura al volto che deve uscire, anche se solo momentaneamente. Nonostante ciò le capitoline si riportano sul +6 a 6’ dalla fine del primo tempo. Si continua ad andare avanti a strappi e Schio che così si rifà sotto, in un match che resta appeso sul filo dell’equilibrio. Una tripla clamorosa di Natali allo scadere dei 24” e un canestro di Scarsi riportano Roma sul +5. Si chiude, così, il primo tempo con l’Oxygen avanti 42-35 e dove spiccano i 15 punti di Ezinne Kalu.

Ancora una volta sono i parziali a dettare il ritmo del match e l’avvio di secondo tempo vede Schio rifarsi sotto con Parks che firma il sorpasso dopo 3’30” di gioco. Poco dopo, però, infortunio per Keys che deve lasciare il campo, mentre le venete provano un minimo ad allungare, con Roma che però risponde. Nel finale di quarto, ecco che Schio riallunga con Verona e Reisingerova e va all’ultimo stop avanti 58-63.

Prova a fuggire Schio a inizio ultimo quarto, con Penna e Bestagno che firmano il +8, massimo vantaggio per le venete. Questa volta l’Oxygen non ha la forza di rispondere e le triple della stessa Penna e di Crippa valgono il +12 per Schio a 6’ dalla fine. La numero 41 delle venete sta facendo la differenza in questo ultimo quarto e Schio scappa definitivamente via. Roma non può reagire, con soli 4 punti messi a referto in oltre 7 minuti del tempo e così le venete, sospinte da Penna e Reisingerova, si impongono 68-90. Top scorer Ezinne Kalu con 17 punti, ma solo due nella ripresa, mentre la differenza la fanno i 16 punti di Penna e i 14 di Reisingerova.