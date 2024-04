Calcio a 5: Meta Catania, L84 e Feldi Eboli vincono negli anticipi della 28esima di Serie A

La 28esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta con le prime tre partite in agenda. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle gare in agenda.

Fra le mura amiche, la Meta Catania domina battendo 6-1 Cosenza: per i siciliani una serata a senso unico, dopo l’iniziale svantaggio, per meno di un minuto patito per effetto del gol ospite di Carlitos, ispirata dalle doppiette di Musumeci e Dian Luka.

Altro dominio interno quello della Feldi Eboli: i campani rifilano un largo 7-3 al Mantova con Liberti, Calderolli e Patias protagonisti in trio di una doppietta a testa, così come per Salas, tra le fila dei lombardi, che però non sono riusciti a limitare la fase offensiva dei padroni di casa.

Infine il pesantissimo 3-5 con cui la L84 si è imposta in casa della Sandro Abate: piemontesi devastanti nel primo tempo e in apertura di ripresa, con un parziale netto di 0-4, caratterizzato dai due squilli di Rescia, poi il rientro dei campani sino al 4-3, con Ugherani che trascina i suoi, ma non basta, perché nel finale è Cuzzolino a chiudere i giochi.

Domani altre partite in agenda: Ciampino-Genzano, Fortitudo Pomezia-Sala Consilina e Came Treviso-Verona.