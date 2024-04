Pallanuoto femminile: risultati e classifica della sedicesima giornata. Tutto facile per Orizzonte e Rapallo

Sedicesima giornata per la regular season di pallanuoto al femminile. Solo tre i match giocati in questo sabato pomeriggio, vista la concomitanza con la Final Four di Euro Cup nella quale sono impegnate Pallanuoto Trieste e Plebiscito Padova che torneranno in acqua dunque mercoledì 17 aprile nel recupero.

Dopo la battuta d’arresto in Coppa Italia torna alla vittoria L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più in vetta al campionato. Tutto facile anche per il Rapalo, mentre pareggiano Cosenza e Brizz nelle zone basse della classifica.

16^ giornata

Sabato 13 aprile

L’Ekipe Orizzonte-US L. Locatelli 16-3

Brizz Nuoto-Olio di Calabria Igp Cosenza PN 10-10

Como Nuoto Recoaro-Rapallo Pallanuoto 8-13

Mercoledì 17 aprile

14.30 Netafim Bogliasco1951-Pallanuoto Trieste

19.10 SIS Roma-Plebiscito Padova

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 45

C.S. PLEBISCITO PD 39

S.I.S. ROMA 33

RAPALLO PALLANUOTO 33

PALLANUOTO TRIESTE 33

NETAFIM BOGLIASCO 1951 14

BRIZZ NUOTO 13

COSENZA PALLANUOTO 9

COMO NUOTO RECOARO 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 5