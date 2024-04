Pallanuoto: da domani la Final Eight di Coppa Italia. Tutti a lanciare la sfida alla Pro Recco

Si assegna il primo trofeo dell’anno per la pallanuoto maschile: da domani alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro in scena la Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai. Tutti contro la Pro Recco, che ha vinto le ultime dieci edizioni e dunque continua a scrivere record su record in questa manifestazione.

Ovviamente la compagine di Sukno è un gradino sopra tutte e partirà nuovamente con i favori del pronostico. A sfidarla l’AN Brescia, l’ultima trionfatrice diversa, nel lontano 2012, mentre proveranno a sorprendere Savona, Ortigia e Trieste. Andiamo a scoprire il programma completo delle partite e come seguire in TV o streaming.

PROGRAMMA FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2024

Venerdì 12 aprile

quarti di finale

Gara 1 ore 14:00 Pro Recco-CN Posillipo in diretta su Waterpolo Channel

Gara 4 ore 16:00 Bper Savona-Check Up RN Salerno in diretta su Waterpolo Channel

Gara 3 ore 18:00 CC Ortigia-Iren Genova Quinto in diretta su Waterpolo Channel

Gara 2 ore 20:00 AN Brescia-Trieste Pallanuoto in diretta su Waterpolo Channel

Sabato 13 aprile

semifinali 5° posto

ore 13:45 Perdente Gara 1-Perdente Gara 4

ore 15:45 Perdente Gara 2-Perdente Gara 3

semifinali

ore 17:45 Vincente Gara 1-Vincente Gara 4 in diretta su Raisport HD

ore 19:00 Vincente Gara 2-Vincente Gara 3 in diretta su Raisport HD

Domenica 14 aprile

ore 09:45 finale 7° posto

ore 11:45 finale 5° posto

ore 13:45 finale 3° posto in diretta su Waterpolo Channel

ore 15:45 finale 1° posto in diretta su Raisport HD