Monza-Trento oggi in tv, Superlega volley 2024: orario gara-4, programma, streaming

Oggi giovedì 11 aprile (ore 20.30) si gioca Monza-Trento, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i dolomitici conducono per 2-1 contro la rivelazione brianzola. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono riusciti a imporsi in trasferta domenica pomeriggio e hanno accorciato le distanze, ma ora avranno bisogno di un successo di fronte al proprio pubblico per meritarsi la bella di spareggio.

I Campioni d’Italia andranno invece a caccia della vittoria che garantirebbe la qualificazione alla finale per il titolo. Trento si affiderà soprattutto agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Alessandro Acquarone. Monza sarà nelle mani degli attaccanti Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma attenzione anche ai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monza-Trento, gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV; prevista la diretta live testuale su OA Sport; non ci sarà diretta televisiva.

CALENDARIO MONZA-TRENTO VOLLEY OGGI

Giovedì 11 aprile

Ore 20.30 Semifinale scudetto, gara-4: Mint Vero Volley Monza vs Itas Trentino – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MONZA-TRENTO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.