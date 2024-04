Pallamano: Fasano va in testa alla Serie A Gold dopo la 22esima

La 22esima giornata della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose in tutti i match in agenda in questi due giorni.

Vittoria per 36-32 per il Fasano che, in testa alla classifica, supera il Brixen, caduto 30-24 in casa di un Cassano Magnago incontenibile.

Affermazione esterna invece, con lo score di 24-29, per gli Alperia Black Devils, così come per il Macagi Cingoli, che si è imposto 34-41 nella tana del Secchia Rubiera.

Infine, vi sono da registrare: il pesantissimo 30.28 del Teamnetwork Albatro sul Conversano, il 31-28 del Bolzano sul Trieste e il 40-31 del Sassari, nel posticipo, sul Pressano.

La classifica aggiornata:

Sidea Group Fasano 37, Brixen 36, Alperia Black Devils 34, Bolzano 32, Conversano 31, Cassano Magnago 30, Raimond Ego Sassari 30, Teamnetwork Albatro 16, Sparer Eppan 15, Macagi Cingoli 14, Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6