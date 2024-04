Superbike, GP Olanda 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre ad Assen dal 19 al 21 aprile

Siamo pronti per il ritorno in pista della superbike. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, vedremo in azione il round del Gran Premio di Olanda, terzo appuntamento della stagione 2024. Si correrà sullo splendido tracciato di Assen, l’Università delle moto, per una tappa che rischia di essere già di estrema importanza per il presente e soprattutto per il prosieguo dell’annata.

Arriviamo sulla pista della Drenthe con la seguente classifica generale: Nicolò Bulega è al comando con 87 punti contro i 75 di Alvaro Bautista, quindi è in terza posizione Alex Lowes a braccetto con il campione del mondo. Quarto Toprak Razgatlioglu con 71, quinto Andrea Iannone con 51, sesto Danilo Petrucci con 47, mentre è settimo Andrea Locatelli con 45. Rimane solamente 17° Jonathan Rea con appena 8 punti.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Assen si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena qualifiche e gare in base al palinsesto. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse in chiaro qualifiche e gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA ROUND OLANDA 2024 SBK

Venerdì 12 aprile

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 13 aprile

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 14 aprile

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2