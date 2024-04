Orario Arnaldi-Cazaux oggi in tv, ATP Barcellona 2024: programma, canale, streaming

Ricomincia subito a farsi sentire il tennis di primo livello. E lo fa a Barcellona, dove entra in scena uno dei più importanti tornei (anche per storia) sul territorio spagnolo. Debutta oggi Matteo Arnaldi, impegnato subito contro il francese Arthur Cazaux: non c’è che dire, come programma iniziale facile non è.

Si tratta della prima volta di fronte tra i due giocatori. Se l’italiano ha finora tutto sommato stabilizzato la propria collocazione attorno al 40° posto ATP, per il transalpino il picco è arrivato agli Australian Open con la vittoria al secondo turno contro il danese Holger Rune. Questa, però, non è stata seguita da una grande continuità di risultati. Si gioca sul campo intitolato ad Andres Gimeno, pezzo di storia del tennis spagnolo (e proprio di Barcellona) che ci ha lasciati nel 2019.

Il match tra Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux sarà il secondo a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle scelte di programmazione, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-CAZAUX, ATP BARCELLONA 2024 OGGI

Lunedì 15 aprile

Campo Andres Gimeno

Ore 11:00 Evans (GBR)-Nakashima (USA)

Arnaldi (ITA)-Cazaux (FRA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Mayot (FRA) [Q]-Cachin (ARG)

Kotov-Ofner (AUT)

PROGRAMMA ARNALDI-CAZAUX, ATP BARCELLONA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport