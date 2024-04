Orario Musetti-Carballes Baena oggi in tv, ATP Barcellona 2024: ordine di gioco, programma, streaming

Dopo le due ottime vittorie a Montecarlo contro Taylor Fritz e Arthur Fils prima di perdere agli ottavi con il numero 1 al mondo Novak Djokovic, Lorenzo Musetti vuole trovare continuità di risultati e torna in campo quest’oggi per il suo match d’esordio all’ATP 500 di Barcellona 2024. L’azzurro affronta ai sedicesimi di finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.72 del ranking), dopo aver usufruito di un bye al primo turno essendo decima testa di serie del tabellone.

Il carrarino classe 2002 difende la semifinale di un anno fa sulla terra battuta catalana, quindi ha bisogno di vincere almeno questa sfida per mettere in cascina un discreto bottino di punti e consolidare lo status di testa di serie in vista del Roland Garros. Nessun precedente tra i due, in palio un posto agli ottavi contro il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas (fresco trionfatore nel Principato) e l’austriaco Sebastian Ofner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Carballes Baena, secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-CARBALLES BAENA OGGI A BARCELLONA

Mercoledì 17 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Roberto Carballes Baena – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno, si giocheranno Vavassori-Bautista Agut e Thompson-Munar.

PROGRAMMA MUSETTI-CARBALLES BAENA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.