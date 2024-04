Tabellone ATP Barcellona: Cobolli sfida Nadal! C’è Alcaraz, cammino insidioso per Musetti

È stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP 500 di Barcellona, che andrà in scena dal 15 al 21 aprile sulla terra rossa della località spagnola. Flavio Cobolli esordirà contro Rafael Nadal. Sfida davvero da brividi per l’azzurro, chiamato a fronteggiare il pluri campione Slam ed ex numero 1 del mondo. Lo spagnolo dovrebbe tornare in gioco, ma non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione. In programma un secondo turno contro l’australiano Alex de Minaur, poi un possibile ottavo di finale contro uno tra Arthur Fils (bye), Altmaier e Popyrin.

Lorenzo Musetti entrerà in gioco direttamente al secondo turno, incrociando uno tra lo spagnolo Carballes Baena e un qualificato. Esordio non impossibile per il toscano, che però nell’ottavo di finale potrebbe vedersela con il redivivo greco Stefanos Tsitsipas (bye e poi sfida al vincente di Kotov-Ofner). Chi riuscirà ad avere la meglio in quello spicchio di tabellone dovrà poi andare a incrociare Carlos Alcaraz nei quarti di finale. Il numero 2 del mondo parte ampiamente favorito nella sezione con Van Assche, Zhang, Diaz Acosta, Rincon e Coric.

Molti appassionati di tennis sperano in una semifinale tra Alcaraz e Nadal sul mattone tritato. Matteo Arnaldi è invece nella parte bassa del tabellone: debutto contro il rognoso francese Cazaux per meritarsi il secondo turno contro Baez e provare a raggiungere i quarti di finale, dove ci potrebbe essere il norvegese Casper Ruud. La testa di serie numero 2 del seeding è il russo Andrey Rublev.

TABELLONE ATP 500 BARCELLONA

Alcaraz BYE

Van Assche vs Zhang

Diaz Acosta vs Rincon

Coric BYE

Musetti BYE

Carballes Baena vs Qualificato

Kotov vs Ofner

Tsitsipas BYE

De Minaur BYE

Cobolli vs Nadal

Altmaier vs Popyrin

Fils BYE

Davidovich Fokina BYE

Machac vs Qualificato

Lajovic vs Qualificato

Humbert BYE

Baez BYE

Arnaldi vs Cazaux

Qualificato vs Qualificato

Jarry BYE

Thompson BYE

Munar vs Nishioka

Muller vs Ramos-Vinolas

Ruud BYE

Khachanov BYE

Safiullin vs Bautista-Agut

Cachin vs Qualificato

Norrie BYE

Etcheverry BYE

Marozsan vs Landaluce

Evans vs Nakashima

Rublev BYE