Nuoto, chi sono i cinesi positivi al doping prima di Tokyo 2020? L’elenco completo e tutti i nomi

Emergono nuovi dettagli sullo scandalo doping riportato nei giorni scorsi dal New York Times e dall’ARD (Germania), a proposito dei 23 nuotatori cinesi risultati positivi alla sostanza vietata trimetazidina (TMZ) in occasione di un raduno all’inizio dell’anno solare 2021, circa sette mesi prima dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Gli atleti in questione, che hanno poi partecipato alle Olimpiadi in Giappone, non sono stati sanzionati dalla CHINADA perché sarebbero state trovate tracce della sostanza incriminata nell’hotel in cui i nuotatori stavano soggiornando. La WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) ha poi confermato la decisione della CHINADA, non avendo basi per mettere in dubbio la spiegazione della contaminazione ambientale.

La ARD ha reso noto inoltre l’elenco dei 23 nomi risultati positivi al test: Zhang Yufei, Wang Shun, Qin Haiyang, Wang Yichun, Yu Yiting, Yang Junxuan, Yan Zibei, Wang Jianjiahe, Xuwei Peng, Ge Chutong, Sun Jiajun, Yu Hexin, Fei Liwei, He Junyi, Chen Juner, Zhang Ziyang, Cheng Long, Wang Xueer, Lin Tao, Shen Jiahao, Wang Yutian, Wang Zhou e Zhang Ruixuan.

Di seguito dunque la lista dei nuotatori cinesi presenti ai Giochi Olimpici di Tokyo che non sono stati trovati positivi alla trimetazidina: Hong Jinquan, Ji Xinjie, Xu Jiayu in campo maschile e Ai Yanhan, Chen Jie, Cheng Yujie, Dong Jie, Li Bingjie, Liu Yaxin, Tang Muhan, Tang Qianting, Wu Qingfeng, Xin Xin, Yu Jingyao, Yu Liyan, Zhang Yifan, Zhu Menghui al femminile.