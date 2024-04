Vela, Last Chance Regatta 2024: Italia in controllo nel 470 misto, si complica la situazione nei 49er verso il pass olimpico

Va in archivio anche la seconda giornata della Last Chance Regatta, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica della vela verso Parigi 2024. L’Italia, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e punta al pass nel 470 misto e nel doppio acrobatico maschile 49er.

Day-2 estremamente positivo in chiave azzurra nel 470 misto, con i due equipaggi italiani che occupano le prime due posizioni della classifica generale dopo quattro regate totali. Elena Berta e Bruno Festo sono balzati in testa, grazie ad un primo ed un secondo posto nelle due prove odierne, con 4 punti netti (al momento scartano una 12ma piazza) subito davanti ai connazionali Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini.

I campioni italiani in carica restano comunque molto costanti nelle posizioni di vertice, collezionando un ottimo parziale di 4-1 e attestandosi in seconda piazza assoluta a -2 dalla vetta. Italia che comincia ad accumulare un po’ di margine sugli altri Paesi in lotta per le 4 quote olimpiche a disposizione (si considera un solo equipaggio per nazione), con la Turchia virtualmente prima delle escluse a -15 da Berta/Festo.

Situazione decisamente meno tranquilla tra i 49er, con Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò che hanno ceduto la leadership della generale scivolando in quarta posizione overall con 32 punti netti a causa di uno score di 9-15-1 nelle tre regate di oggi. Più staccati ma ancora in corsa per il pass a cinque cerchi (verranno assegnati quattro slot) anche Simone Ferrarese e Leonardo Chistè (14-2-13), in decima piazza assoluta con 45 punti. Al momento l’Italia con Crivelli Visconti/Calabrò è terza tra le nazioni a caccia della qualificazione olimpica (la Germania ha due coppie nella top3) ma ha soli 4 punti di vantaggio sul Brasile primo degli esclusi.