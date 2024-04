Nuoto artistico, Filippo Pelati e Flaminia Vernice in evidenza in Coppa del Mondo a Pechino

Italia in evidenza nella tappa di Coppa del Mondo del nuoto artistico a Pechino. Una squadra giovane quella che si è presentata in Cina per fare esperienza e confrontarsi con squadre di livello assoluto. Da questo punto di vista, Filippo Pelati e Flaminia Vernice hanno risposto presente.

Pelati, infatti, si è imposto nel singolo free con 174.5979 (105.8479 per gli elementi e 68.7500 per l’impressione artistica) e ha replicato in coppia con Flaminia Vernice (con Sarah Maria Rizea riserva) nel duet mix free che ha totalizzato 175.9655 punti (102.1155 di elementi, 73.8500 di impressione e 9.520 di penalità).

Nelle altre gare Pelati ha concluso in terza posizione la routine del singolo tecnico con 130.5201, mentre Vernice si è classificata ottava nel singolo free con 154.8563, Sarah Maria Rizea e la citata Vernice hanno terminato al sesto posto nel duet tech con 183.7032 e none nel free con 154.3356 punti.