Nuoto, Gran Bretagna impressionante nei Trials olimpici: livello altissimo a Londra

Calato il sipario al London Aquatics Centre, sede dei Trials olimpici di nuoto per la squadra britannica. Ebbene, la selezione del Regno Unito che prenderà parte ai Giochi di Parigi in piscina tra le corsie ha fatto davvero paura a livello maschile. Tempi strepitosi di cui anche l’Italia dovrà tener conto in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi di quest’estate.

Nei 50 stile libero uomini Ben Proud ha fatto l’acqua bianca, toccando la piastra in 21.25 e siglando il secondo tempo mondiale dell’anno, alle spalle solo dell’australiano Cameron McEvoy (21.13). Nei 100 stile libero una Finale su livelli sensazionali con Matt Richards autore di 47.84 a precedere Duncan Scott (47.92) e Tom Dean (47.94), con il quarto, Alexander Cohoon, che ha chiuso a 48.20. Un quartetto fortissimo quello dei britannici in ottica 4×100 sl e non è una buona notizia per il Bel Paese.

Ancor più impressionante quanto è accaduto nei 200 stile libero, vinti da Richards in 1:44.69 (secondo tempo mondiale dell’anno) davanti a Scott (1:44.75), Dean (1:45.09) e a James Guy (1:45.28). I presupposti per replicare l’oro olimpico della 4×200 sl di Tokyo ci sono tutti.

Venendo poi alle prestazioni individuali, Scott ha suonato la campana con un eccellente 1:55.91 nei 200 misti (2° tempo mondiale dell’anno), mentre Max Litchfield ha stampato il miglior crono dell’anno a livello mondiale nei 400 misti di 4:09.14, migliorando di circa un decimo il crono di Alberto Razzetti (4:09.29).

E poi il ritorno di Adam Peaty che nei suoi 100 rana si è imposto in 57.94, secondo quest’anno solo al cinese Qin Haiyang (57.69). Da questi tempi si può comprendere come tra gli uomini la Gran Bretagna sia molto forte e da considerare anche nella 4×100 mista, considerando il 52.70 di Oliver Morgan a dorso e il 51.71 a farfalla di Joe Litchfield.

QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

200 SL U – Matthew Richards 1.44.69

100 SL D – Anna Hopkin 53.33

200 DO U – Oliver Morgan 1.56.27

200 MX D – Abbie Wood 2.08.91

50 SL – Benjamin Proud 21.25

200 DO D – Honey Osrin 2.08.37

200 MX U – Duncan Scott 1.55.91

1500 SL U – Daniel Jervis 14.47.94

400 MX D – Freya Colbert 4.34.01

400 MX U – Max Litchfield 4.09.14

50 SL D – Anna Hopkin 24.53

100 SL U – Matthew Richards 47.84

100 DO D – Kathleen Dawson 59.74

100 DO U – Oliver Morgan 52.70

200 FA D – Keanna Macinnes 2.07.24

200 SL D – Freya Colbert 1.56.22

100 RA U – Adam Peaty 57.94