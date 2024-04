Novak Djokovic numero 1 più vecchio della storia: il nuovo record e il sorpasso di lusso

Novak Djokovic si appresta a diventare il numero 1 del mondo più anziano di tutti i tempi. Il tennista serbo raggiungerà il record nella giornata di domenica 7 aprile, quando il fuoriclasse di Belgrado svetterà in testa al ranking ATP all’età di 36 anni e 321 giorni, superando così lo svizzero Roger Federer. Il giorno successivo inizierà addirittura la sua 420ma settimana al comando della graduatoria internazionale, la prima volta che riuscì nell’impresa era il 4 luglio 2011 e aveva 24 anni e 43 giorni.

Novak Djokovic ha primeggiato in dieci finestre nell’arco della propria carriera: 53 settimane dal 4 luglio 2011 all’8 luglio 2012; 48 settimane dal 5 novembre 2012 al 6 ottobre 2013; 122 settimane dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016; 52 settimane dal 5 novembre 2018 al 3 novembre 2019; 86 settimane dal 3 febbraio 2020 al 27 febbraio 2022; 12 settimane dal 21 marzo al 12 giugno 2022; 7 settimane dal 30 gennaio al 19 marzo 2023; 7 settimane dal 3 aprile al 21 maggio 2023; 2 settimane dal 12 al 25 giugno 2023; 11 settimane dall’11 settembre 2023 a oggi.

Novak Djokovic non ha ancora vinto tornei nel 2024: ha perso la semifinale degli Australian Open contro Jannik Sinner ed è stato sconfitto da Luca Nardi al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il balcanico tornerà in campo al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 7 al 14 aprile sulla terra rossa del Principato.