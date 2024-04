Che testa di serie sarà Jannik Sinner a Montecarlo? Nuova posizione, possibili avversari e due certezze

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano è infatti balzato al secondo posto nel ranking ATP dopo aver alzato al cielo il trofeo al Masters 1000 di Miami e potrà così beneficiare di questa posizione nel main drawn del torneo sulla terra rossa del Principato. Il sorteggio avrà luogo alle ore 17.00 di venerdì 5 aprile, al termine del quale il fuoriclasse altoatesino conoscerà gli avversari che si troverà di fronte nel primo torneo della stagione sul mattone tritato.

Il 22enne è già certo di due cose: non affronterà il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) prima di un’eventuale finale; incrocerà eventualmente soltanto uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, accadrà esclusivamente in un’ipotetica semifinale. Attenzione ai quarti di finale, perché potrebbe trovarsi di fronte anche uno tra il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud, decisamente pericolosi su questa superficie (sarebbero più graditi il russo Andrey Rublev e il danese Holger Rune).

Non va dimenticato il possibile incrocio da brividi contro lo spagnolo Rafael Nadal, che partecipa con il ranking protetto. Jannik Sinner potrebbe trovarsi di fronte il mancino di Manacor già dal ipotetico secondo turno, ovvero al debutto nel torneo visto che salterà il primo turno come tutti i migliori otto giocatori del seeding. Va ricordato che Jannik Sinner ha già giocato da testa di serie numero 2 a Miami, ma perché Djokovic era assente in quel torneo.