NBA Playoff 2024: Jamal Murray decisivo per i Nuggets, DiVincenzo trascina i Knicks

Nottata dei Playoff NBA che va in archivio e le emozioni non sono mancate di certo. Tre le sfide ad andare in scena e i cuori degli appassionati sono stati messi a dura prova. È il caso di gara-2 al Madison Square Garden tra New York e Philadelphia. Un match tirato fino alla fine e con i Knicks che si sono portati 2-0 nella serie (104-101), grazie a un grande Donte DiVincenzo.

La guardia statunitense ha infatti avuto determinazione e coraggio nel prendersi una seconda tripla nel finale dopo averne appena sbagliata una, chiudendo il suo incontro a quota 19 con 4/8 da tre, avendo una resa nettamente migliore rispetto alla media della compagine, pari al 33.3% dalla lunga distanza.

Nella sfida tra Lakers e Nuggets, i giallo-viola hanno accarezzato il successo, ma alla fine l’impresa non si è concretizzata. Jamal Murray con 20 punti e 5 assist è stato letale sulla sirena (101-99) e L.A. ha dovuto incassare un ko pesante. Un match in cui la squadra californiana si è trovata a comandare, anche in doppia cifra, con un LeBron James da 26 punti, 12 assist e 8 assist (doppia-doppia) e un Anthony Davis sugli scudi. Vero è che a Denver c’è stato anche un certo Nikola Jokic da tripla-doppia (27 punti, 20 rimbalzi e 10 assist). Serie sul 2-0 per la squadra allenata da Michael Malone.

A chiudere il cerchio è arrivato il successo dei Cleveland Cavaliers contro gli Orlando Magic (96-86) in gara-2. La partenza ha sorriso ai padroni di casa e il vantaggio maturato è stato fondamentale per gestire l’intera partita. Donovan Mitchell (23 punti e 8 rimbalzi) e Jarrett Allen (16 punti e 20 rimbalzi) sono stati i primattori dei Cavs. Tra le fila dei Magic da segnalare i 21 punti di Paolo Banchero. Cleveland va 2-0 nella serie.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS (GARA 2) 104-101

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS (GARA 2) 101-99

CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC (GARA 2) 96-86