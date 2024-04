Hockey ghiaccio, Calendario Mondiali Division I Bolzano 2024: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo! A partire da domenica 28 aprile scatterà il Campionato Mondiale di Hockey su Ghiaccio 2024 Divisione I, Gruppo A che andrà in scena alla Sparkasse Arena di Bolzano. Fino al 4 maggio, quindi, Corea del Sud, Giappone, Italia, Romania, Slovenia e Ungheria saranno sul ghiaccio per conquistare i due posti disponibili per la Top Division.

L’Italia, quindi, gioca in casa per puntare in alto. Dopo aver fallito la promozione nella edizione di un anno fa, in questa occasione la compagine allenata dall’head coach Mike Pelino cercherà di riportare il Blue Team nella Top Division.

Come seguire l’evento? I match della Nazionale italiana saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport e live-streaming su Discovery+.

PROGRAMMA MONDIALI DIVISION 1 2024

Domenica 28 aprile

Ore 12.30 Corea del Sud-Slovenia

Ore 16.00 Giappone-Ungheria

Ore 19.30 Romania-Italia

Martedì 30 aprile

Ore 12.30 Slovenia-Romania

Ore 16.00 Ungheria-Corea del Sud

Ore 19.30 Italia-Giappone

Giovedì primo maggio

Ore 12.30 Ungheria-Romania

Ore 16.00 Giappone-Corea del Sud

Ore 19.30 Slovenia-Italia

Sabato 3 maggio

Ore 12.30 Corea del Sud-Romania

Ore 16.00 Slovenia-Giappone

Ore 19.30 Italia-Ungheria

Domenica 4 maggio

Ore 12.30 Romania-Giappone

Ore 16.00 Italia-Corea del Sud

Ore 19.30 Ungheria-Slovenia

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PORTIERI

BERNARD Andreas, SMITH Jake (HC Val Pusteria – ICEHL), VALLINI Gianluca (HC Bolzano – ICEHL)

DIFENSORI

LARKIN Thomas, SPORNBERGER Peter, TRIVELLATO Alex (Schwenninger Wild Wings – DEL), AMOROSA Terrance, INSAM Marco (Rittner Buam – AlpsHL), GLIRA Daniel (HC Val Pusteria – ICEHL), PIETRONIRO Phil (Dukla Trencin – SVK), SEED Jason (SG Cortina – AlpsHL)

ATTACCANTI

FRANK Daniel, FRIGO Luca, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel (HC Bolzano – ICEHL), CATENACCI Daniel, DELUCA Ivan, MANTINGER Matthias (HC Val Pusteria – ICEHL), DE LUCA Tommaso, KOSTNER Diego (Ambrì-Piotta – NLA), MARCHETTI Michele (Asiago Hockey – ICEHL), PURDELLER Tommy (Peterborough Petes – OHL), SALINITRI Anthony (Stavanger Oilers – Norvegia)

Coaching staff

PELINO Mike (head coach), ARMANI Fabio, PEARN Perry, SCANDELLA Diego (assistant coaches), JAMIESON David (goalie coach), KADAR Mike (preparatore atletico), SCOTT David (mental coach)

Staff

ZISSER Stefan (direttore sportivo), BASSO Nicola (team leader), COSTACURTA Giovanni (medico), TONELLI Guido (massofisioterapista), PIAI Andrea (fisioterapista), DALSASSO Ivo, FRASCHIA Luciano (attrezzisti), TOMMASINI Luca (media manager)