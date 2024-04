NBA Playoff 2024, i Lakers provano ad allungare la serie con i Nuggets. Successi per Celtics e Thunder

Proseguono senza sosta i playoff NBA 2024, con quattro partite andate in scena tra la serata italiana di ieri 27 aprile e le prime ore di oggi 28 aprile. Andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Nella Eastern Conference gli Orlando Magic vincono gara-4 contro i Cleveland Cavaliers per 121-89 ed impattano nella serie sul 2-2. Ospiti avanti alla prima sirena (22-23), con i Cavaliers che accarezzano la doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (51-60). Nella ripresa i Magic si scatenano e grazie ad un parziale di 37-10 ribaltano la partita portandosi a +16 dopo 36’ di gioco (86-70). Nella frazione conclusiva i Cavaliers non riescono più a rientrare, con Orlando che gestisce l’enorme vantaggio ed esulta di fronte al pubblico di casa per 121-89. Doppia doppia di Franz Wagner con 34 punti e 13 rimbalzi per i Magic, con 21 punti di Jarrett Allen per Cleveland.

Colpo esterno dei Boston Celtics che espugnano Miami battendo gli Heat per 84-104 in gara-3 rimettendo così la freccia nella serie (2-1). La franchigia del Massachusetts parte subito forte (12-21), premendo sull‘acceleratore nel secondo quarto e volando a +24 (39-63). Miami sembra accusare il colpo senza riuscire a reagire al rientro dagli spogliatoi, con Boston che rimane a +26 alla terza sirena (61-87). Nel parziale conclusivo gli ospiti amministrano il margine fino al termine col punteggio di 84-104 con cui i Celtics fanno saltare il fattore campo. 22 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum e 22 punti di Jaylen Brown tra le fila di Boston, con Bam Adebayo top scorer di Miami con 20 punti.

Passando alla Western Conference, gli Oklahoma City Thunder prevalgono nettamente sui New Orleans Pelicans per 85-106 in gara-3 e si portano così ad una sola vittoria dal passaggio in semifinale. Primo quarto equilibrato (19-23), con gli ospiti che innestano le marce alte nella seconda frazione andando al riposo di metà partita sul +14 (46-60). Nel terzo parziale i Pelicans accennano una timida reazione (66-76), ma i Thunder non si scompongono e tornano a spingere senza più voltarsi per il 85-106 finale con cui si aggiudicano la sfida. 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 21 di Jalen Williams per Oklahoma City, con 19 punti di Brandon Ingram per i padroni di casa.

I Los Angeles Lakers battono un colpo in gara-4 piegando la resistenza dei Denver Nuggets per 119-108 per provare a riaprire la serie ora sul 3-1 in favore dei campioni uscenti. I californiani provano ad imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute (28-23), riuscendo a sfondare anche la doppia cifra di vantaggio alla seconda sirena (61-48). Denver sembra avere meno efficacia su entrambi i lati del campo, con i giallo-viola che rimangono a +11 all’ultima pausa breve del match (91-80). Nel quarto finale i Nuggets tentano la disperata rimonta arrivando anche a -7 (113-106), ma i Lakers mantengono i nervi saldi respingendo gli assalti avversari: finisce 119-108, con 30 punti di LeBron James e 25 punti e 23 rimbalzi di uno scatenato Anthony Davis – 21 punti equamente divisi tra Austin Reaves e D’Angelo Russell, con Nikola Jokic che piazza una tripla doppia (33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist) ma non basta ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 112-89 (giocata il 27 aprile – serie in parità sul 2-2)

Miami Heat-Boston Celtics 84-104 (giocata il 27 aprile – Boston avanti 2-1 nella serie)

Western Conference

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 85-106 (giocata il 27 aprile Oklahoma avanti 3-0 nella serie)

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 119-108 (Denver avanti 3-1 nella serie)