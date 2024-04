Basket, la Brixia supera la Sanga Milano e si aggiudica gara-1 di playout

Brixia fa sua gara-1 dei playout per rimanere in massima serie di pallacanestro femminile. Al PalaLeonessa le padrone di casa, decime in classifica alla fine della stagione regolare, sono riuscite sulla Sanga Milano per 86-77, riuscendo così a fare un deciso passo verso la salvezza.

Una partita complicata per la squadra di coach Zanardi, che è stata ad inseguire a lungo le avversarie, ultime in classifica con solo due vittorie, l’ultima a gennaio; difatti la Sanga è stata avanti per buona parte del primo tempo, toccando anche gli undici unti di margine nel finale di secondo parziale sul 31-42 del 20′. Ma le bresciane ribaltano la partita con un parziale di 11-0 in avvio di terzo quarto, passando poi in vantaggio sul 45-44, per poi piano piano scavare il solco decisivo, andando a vincere comodamente la prima gara di playout.

Partita da applausi per Maddie Garrick, che chiude con 31 punti con 10/16 complessivo dal campo (4/7 da tre), accompagnata ottimamente da Vasiliki Louka con 22 punti e 3 rimbalzi. Migliore per la Sanga l’altra greca Vasiliki Vintsilaiou, con 20 punti ma con brutte percentuali dal campo (3/11 totale).