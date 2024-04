NBA, Miami infallibile da tre e impatta la serie con Boston. Oklahoma facile su New Orleans

Altra nottata di playoff in NBA. Due partite, una per conference, tra sorprese e conferme. Colpaccio dei Miami Heat, che rimettono in piedi la serie al TD Garden vincendo gara-2 in maniera netta e anche un po’ sorprendente sui Boston Celtics per 101-111. La squadra di Erik Spoelstra, che difficilmente rivedrà la propria stella Jimmy Butler, si fa trascinare da Tyler Herro, autore di 24 punti e 14 assist con 6/11 da tre punti, coadiuvato dal 21+10 di Bam Adebayo. Dopo un primo tempo equilibrato, lo strappo arriva nel terzo parziale, con un 10-0 di break da cui Boston non riesce a rialzarsi, con coach Mazzulla che ottiene poco e niente oltre alla solita coppia Jaylen Brown-Jayson Tatum.

Oltretutto, quella di stanotte è una serata storica per Miami, che firma il record di franchigia di tiri realizzati da tre punti in una singola partita di playoff: 23 alla fine per Herro e compagni su 43 tentativi, una percentuale di poco superiore al 50% che li ha enormemente aiutati a superare quella che da tutti è considerata la migliore squadra della Lega. Boston ora dovrà riprendersi il fattore campo in una delle prossime due sfide in Florida.

Senza storia invece il match tra Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, con la testa di serie numero 1 della Western Conference che va sul 2-0 con un largo 124-92 in una sfida decisa sin dai primi minuti. Shai Gilgeous-Alexander fa onde con i suoi 33 punti, con al suo fianco un Chet Holmgren che si è già ambientato al clima playoff con una prova da 26 e 7 rimbalzi. Dall’altra parte, con Zion Williamson assente, il migliore è Jonas Valanciunas con 19 punti e 7 rimbalzi.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Boston Celtics (1) -Miami Heat (8) 101-111 (serie sull’1-1)

Oklahoma City Thunder (1) -New Orleans Pelicans (8) 124-92 (serie sul 2-0 Thunder)