NBA, i risultati della notte (6 aprile): tripla doppia di James Harden per i Clippers, vittorie per Warriors e Celtics

Una lunga notte quella completata da poco in NBA, con ben dodici partite disputate per una regular season 2023-2024 oramai ai titoli di coda dove è sceso scesi in campo anche il nostro portacolori Danilo Gallinari con i Milwaukee Bucks. Andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Vittoria esterna dei Portland Trail Blazers (21-56) sui Washington Wizards (15-63) per 102-108 con una doppia doppia di DeAndre Ayton da 34 punti e 13 rimbalzi – 22 punti e 12 rimbalzi per Deni Avdija tra i padroni di casa. Successo interno degli Indiana Pacers (44-34) contro gli Oklahoma City Thunder (52-25) per 126-112: Pascal Siakam guida i suoi con 21 punti insieme ai 16 punti e 10 assist di T.J. McConnell subentrato dalla panchina, con Lunguenz Dort miglior realizzatore dei Thunder con 22 punti. I Charlotte Hornets (19-58) prevalgono sugli Orlando Magic (45-32) col punteggio di 124-115 grazie ai 32 punti di Miles Bridges, mentre agli ospiti non basta la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero (32 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist). Affermazione di misura per i Boston Celtics (61-16) contro i Sacramento Knigs (44-33) per 101-100: Kristaps Porzingis si prende la copertina con 20 punti ed 11 rimbalzi insieme al match-winner Xavier Tillman, con De’Aaron Fox che per i Kings piazza 40 punti ma non bastano ad evitare il ko.

Fanno saltare il fattore campo i San Antonio Spurs (19-58) contro i New Orleans Pelicans (45-32) per 109-111 con 20 punti di Devonte’ Granham e la tripla doppia accarezzata da Victor Wembanyama (17 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) mentre tra i Pelicans CJ McCollum mette a referto 31 punti con 26 punti di Jonas Valanciunas. Vincono fuori casa anche i Toronto Raptors (24-63) sui Milwaukee Bucks (47-30) col punteggio di 111-117 con 31 punti di Gary Trent Jr. e 26 punti di RJ Barrett – 36 punti di Damian Lillard per campioni del 2021 e 21 di Khris Middleton, con il nostro Danilo Gallinari a quota zero punti in 6’ sul parquet. I Memphis Grizzlies (27-50) battono i Detroit Pistons (13-64) per 108-90 con 17 punti e 13 rimbalzi di Trey Jemison e 16 di Scottie Pippen Jr. – 31 punti di Jaden Ivey tra gli ospiti ancora privi del nostro Simone Fontecchio fermo ai box per un infortunio. Blitz esterno dei Miami Heat (43-34) contro gli Houston Rockets (38-39) per 104-119: Jimmy Butler è il top scorer con 22 punti insieme a Bam Adebayo autore di 18 punti e 12 rimbalzi, con 21 punti di Jalen Green tra le fila dei texani.

I Chicago Bulls (37-40) esultano di fronte al pubblico di casa prevalendo sui New York Knicks (45-32) col punteggio di 108-100: 25 punti e 13 rimbalzi di Javonte Green partito dalla panchina e 20 punti con 10 assist di DeMar DeRozan, con 24 punti di Ayo Dosunmu – 35 punti e 11 assist per Jalen Brunson per la franchigia della ‘Grande Mela’. I Dallas Mavericks (47-30) si aggiudicano la sfida contro i Golden State Warriors (42-35) per 108-106: P.J. Washington trascina i suoi con 32 punti al pari di Kyrie Irving (26 punti), mentre per i californiani 28 punti di un mai domo Steph Curry. Affermazione casalinga anche per i Phoenix Suns (46-31) sui Minnesota Timberwolves (53-24) per 97-87 grazie a 23 punti di Grayson Allen e 22 di Kevin Durant – 13 punti ed altrettanti assist per Devon Booker, con 17 punti di Anthony Edwards tra gli ospiti. Nell’ultimo match che completava la lunga notte NBA i Los Angeles Clippers (49-28) vincono nettamente sugli Utah Jazz (29-48) per 131-102 con la tripla doppia di James Harden (13 punti, 10 rimbalzi e 15 assist) e 18 punti di Nick Powell – 12 punti equamente divisi tra Omer Yurtseven e Collin Sexton.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

