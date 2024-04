Basket, l’Olimpia Milano vince il derby in Eurolega contro la Virtus Bologna

L’Olimpia Milano fa suo il derby d’Italia nella penultima giornata della regular season della Eurolega e tiene accesa la piccola fiammella di speranza di accedere al Play-In. La squadra di Ettore Messina controlla per 40 minuti e supera la Virtus Bologna per 90-75, infliggendo la sesta sconfitta consecutiva alla formazione di Banchi, che è già certa di essere tra le migliori dieci, ma che dovrà vincere la prossima contro il Baskonia per chiudere almeno ottava. Milano, invece, deve vincere contro il Maccabi e poi sperare nelle improbabili sconfitte casalinghe di Efes e Partizan rispettivamente contro Stella Rossa e Valencia. I rimpianti per l’Olimpia sono davvero tanti, in una stagione nella quale peseranno le sconfitte con Alba ed Asvel.

Il principale protagonista in casa Milano è Nikola Mirotic, autore di una doppia doppia da 18 punti ed 11 rimbalzi, ma ancora un’ottima prestazione da parte di Stefano Tonut, che mette a referto 13 punti. In doppia cifra ci vanno anche Nicolò Melli (13) e Shavon Shields (11). Alla Virtus, invece, non basta un ottimo Tornike Shengelia da 21 punti ed un Marco Belinelli da 13 anche se con 2/11 dall’arco.

Buon avvio della Virtus con Shengelia (3-7), ma Milano replica prontamente con i canestri di Tonut e Melli. Dal 9-7 bolognese, si apre un parziale di 13-0 in favore dell’Olimpia propiziato dalle giocate di Mirotic e dalla fisicità sotto canestro di Poythress. Il finale di quarto, però, premia Bologna, che torna sotto e sulla sirena Abass firma anche il -4 (22-18).

Mickey riporta quasi subito la Virtus sul -1. Ancora uno scatenato Mirotic spinge nuovamente avanti sul +7 i padroni di casa (35-28), ma Shengelia e Pajola riportano sul -3 la squadra di Banchi. Gli ultimi minuti sono tutti per Shavon Shields, che guida Milano avanti all’intervallo di dodici punti (46-34).

Al rientro dalla pausa lunga è subito 5-0 per l’Olimpia. Shengelia tenta di tenere attaccata Bologna, ma la tripla di Napier fa volare l’Olimpia sul +19 (56-37). La partita è in pieno controllo dei milanesi che toccano anche il +24 con un ottimo Tontu (64-40). Il terzo quarto va in archivio sul 73-53 per Milano.

Gli ultimi dieci minuti sono quasi di pura amministrazione per Milano, con Bologna che con orgoglio prova comunque a diminuire il divario. Non ci sono grandi scossoni e l’ultimo quarto scivola via fino al 90-75 con cui si conclude il match.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-75 (22-18, 24-16, 27-19, 17-22)

Milano: Lo 2, Poythress 8, Tonut 15, Melli 13, Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 8, Shields 11, Mirotic 18, Hines 4, Voigtmann 3

Bologna: Lundberg 2, Belinelli 13, Pajola 7, Dobric 6, Lomasz 2, Shengelia 21, Hackett 1, Mickey 5, Polonara 8, Zizic 5, Dunston 2, Abass 3