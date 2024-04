NBA, i risultati della notte (23 aprile): colpi di Indiana e Dallas, che impattano le serie. Minnesota va sul 2-0

Nuova notte di playoff negli USA e l’NBA ha regalato tre sfide imperdibili. Si trattava di gara-2 per Minnesota e Phoenix, con i Timberwolves avanti 1-0; per Milwaukee e Indiana, con i Bucks in vantaggio; e per i Los Angeles Clippers e i Dallas Mavericks, con i californiani anche loro sull’1-0. Ecco come è andata.

Volano sul 2-0 nella serie i Minnesota Timberwolves che superano ancora una volta i Phoenix Suns per 105-93. Match che, però, resta in equilibrio per oltre tre quarti, con i Suns che guidano il match a cavallo dell’intervallo, toccano anche il +8, ma nell’ultimo periodo crollano e i Wolves possono scappare via nella serie. Merito di Jaden McDaniels, top scorer con 25 punti, ma tra i ragazzi di Minnesota sono in 6 ad essere andati in doppia cifra.

Colpo gobbo degli Indiana Pacers, che battono in trasferta i Milwaukee Bucks per 108-125 ed impattano la serie, rimettendo tutto in discussione. Dura un tempo l’equilibrio a Milwaukee, poi l’assenza di Giannis si fa sentire ed Indiana scappa via inesorabilmente, arrivando anche sul +23 nell’ultimo quarto. Ed è battaglia a distanza tra Pascal Siakam e Damian Lillard, i top scorer di giornata, con la stella dei Bucks che si ferma a 34 punti, mentre il campione di Indiana chiude con 37 e 11 rimbalzi.

Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks che superano i Los Angeles Clipper 93-96 e si portano sull’1-1 nella serie. Sfida che vive sul filo dell’equilibrio, con le due formazioni che si alternano più volte in vetta, ma non riescono mai a trovare il break per allungare in maniera decisa. Così si decide tutto negli ultimi minuti del match e, ancora una volta, a fare la differenza è Luka Doncic. Prima serve l’assist a Kleber per il +6 a 2’ dalla fine, poi trova la tripla del +9 che chiude il match. Prova a rientrare LAC, ma è troppo tardi. E Doncic è anche il top scorer di giornata con 32 punti e 9 assist, mentre ai Clippers non bastano i 22 di James Harden e Paul George.

I RISULTATI DELLA NOTTE (23 APRILE)

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 105-93

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 108-125

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 93-96