Le chance dell’Italia agli Europei

Dopo la mancata qualificazione agli scorsi Mondiali, l’Italia deve dimostrare di possedere la stessa grinta mostrata allo scorso Europeo. Sarà in grado di ripetere l’impresa portata avanti da mancini nel 2020? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare la mentalità della Nazionale di quest’anno. Certamente ogni Europeo è diverso, e già dai gironi si prevede una competizione per niente facile da affrontare. L’Euro 2024 partirà il 14 giugno e terminerà il 14 luglio con la finalissima che si giocherà all’Olympiastadion di Berlino. Quel che ogni tifoso si sta domandando è: conviene investire totalmente di fiducia la squadra oppure mettere da parte ogni aspettativa? Di sicuro il consiglio è seguire il cuore, e in questo senso la Nazionale non dovrà deludere i migliaia di tifosi che sulla squadra, oltre al cuore, ci hanno messo anche il portafoglio scommettendo su siti come bet365. In questo articolo andremo a rispondere a queste domande andando a delineare le possibilità di vittoria per l’Italia. Analizzeremo le migliori quote e l’umore della squadra.

Una mentalità vincente

Luciano Spalletti in poco tempo si è ritrovato a dover allineare una squadra che sembrava essersi persa durante lo scorso mondiale. La nazionale che ci troviamo davanti è una Nazionale da mentalità europea, che preferisce puntare tutto sull’aggressività e su una dominazione totale del campo durante le partite. Quest’anno sicuramente l’Italia non sarà tra le più quotate per la vittoria, ma come ricordiamo nemmeno allo scorso Europeo sembrava ci fossero possibilità, però sappiamo tutti com’è finita. In Germania i convocati saranno 23. Di questi 3 saranno i portieri, 8 i difensori, e la restante parte sarà da suddividere tra centrocampo e attacco. Tra i sicuri possiamo dare per scontato Donnarumma come primo portiere. Per la difesa ci saranno Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Di Marco. Non mancano le alternative nelle retrovie con la presenza di Acerbi, Darmian e ancora Cambiaso e Biraghi. A centrocampo trovano un loro posto Barella e Pellegrini, mentre in attacco abbiamo la certezza di trovare Chiesa e Zaniolo.

La fase a Gironi

Il girone a cui farà riferimento la nazionale sarà il Gruppo B. Al suo interno troviamo -oltre alla Nazionale- Spagna, Albania e Croazia. Questa prima fase per l’Italia inizierà il 15 giugno nella partita contro l’Albania, a cui farà seguito il 20 la Spagna e il 24 la Croazia. La sfida più grande che si ritroverà ad affrontare sarà sicuramente quella contro la Spagna, ben più attrezzata e più pericolosa della Croazia che non dobbiamo però sottovalutare. Come sappiamo la Nazionale Croata è reduce di un terzo posto agli ultimi mondiali e potrebbe rappresentare la sfida aggiuntiva di questo girone. Non dimentichiamoci nemmeno delle potenzialità che l’Albania potrebbe esprimere, diventando la squadra sorpresa di questo gruppo. Inoltre per quest’anno sono state introdotte delle novità per quanto riguarda il passaggio dei gironi. Il nuovo format permette un nuovo sistema di qualificazione. Ad accedere alla fase a eliminazione diretta saranno le prime due squadre di ogni girone, e a queste si aggiungeranno le migliori quattro squadre giunte al terzo posto.

Che possibilità ha l’Italia?

L’Italia ha effettivamente possibilità di vincere questo Europeo? Se guardiamo sulla carta, le possibilità di vittoria sembrano essere le stesse di quattro anni fa prima dell’inizio della competizione. Ma come ben sappiamo, una delle qualità della Nazionale è quella di riuscire a sovvertire i pronostici, e niente ci vieta di pensare che quest’anno potrebbero tornare con tutta potenza per difendere il titolo. L’Italia dei Mondiali non è quella degli Europei, e sicuramente ce lo dimostrerà Mister Spalletti sul campo a partire dal 15 Giugno.

Al momento i migliori Bookmakers non riescono a riservare all’Italia la totalità della fiducia, inserendoli in una terza fascia di quote tra le più probabili. Per quanto riguarda una probabile vittoria ci troviamo davanti a una quota che oscilla tra 13 e 17 in relazione al bookmaker. Non ci resta che aspettare l’Inizio degli Euro 2024 per scoprire se la situazione si ribalterà.