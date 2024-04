NBA, i risultati della notte (20 aprile): Miami Heat e New Orleans Pelicans strappano gli ultimi biglietti per i playoff

Si sono giocate questa notte le ultime due sfide di play-in in NBA, quelle che assegnavano gli ultimi due posti ai playoff. E a giocarsi un’intera stagione sono state Miami Heat e Chicago Bulls da un lato, e New Orleans Pelicans e Sacramento Kings dall’altra. Ecco come è andata.

Vincono i Miami Heat sui Chicago Bulls per 112-91 e staccano il biglietto per i playoff. Nonostante la pesante assenza di Jimmy Butler, out per infortunio a lungo, gli Heat dominano senza problemi il match quasi fin da subito. Chicago parte bene, ma poi crolla già a metà primo quarto, con la squadra della Florida che tocca anche il +29. Alla fine vince 112-91 e si regala una sfida durissima contro i Chicago Bulls. Protagonista del match Tyler Herro che sfiora una tripla doppia chiudendo con 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Vanno ai playoff anche i New Orleans Pelicans, che superano i Sacramento Kings 105-98. I Kings partono bene, ma da metà secondo quarto sono i padroni di casa a fare la partita, toccando verso la metà del quarto quarto anche il +20. Poi lasciano spazio ai Kings che tentano una rimonta impossibile, ma è troppo tardi e i Pelicans vincono. Regalandosi una sfida playoff contro gli Oklahoma City Thunder, mentre a Sacramento non bastano i 35 punti di De’Aaron Fox, top scorer di giornata.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 APRILE)

Miami Heat – Chicago Bulls 112-91

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 105-98