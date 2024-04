NASCAR Cup Series, Reddick ringrazia i rivali e vince a Talladega

Tyler Reddick vince a Talladega nella NASCAR Cup Series dopo un finale semplicemente incredibile. Il portacolori di 23XI Racing si impone per la prima volta nel leggendario catino americano, abile ad approfittare di un contatto tra Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford #34).

Dopo gli acuti di Austin Cindric (Penske Ford #2) Joey Logano (Penske Ford #22) nella prima e nella seconda frazione, la prima delle due manifestazioni che annualmente la Cup Series disputa in Alabama è entrata nel vivo nel corso degli ultimi 30 giri.

Senza caution tutto è rimasto sospeso fino a tre giri dalla fine quando sono iniziate le ostilità per la vittoria. Reddick ha provato in ogni modo ad attaccare McDowell, autore della pole e Keselowski, veterano di Talladega alla ricerca della prima gioia come pilota e co-proprietario di un team presente nella NASCAR Cup Series.

Il #6 del gruppo è stato quindi protagonista nell’ultimo passaggio dopo una ‘spinta’ ricevuta da Noah Gragson (Stewart-Haas Racing #10). Il nativo dello Stato del Michigan ha quindi spinto contro le barriere la Ford di McDowell, determinato a ‘bloccare’ in ogni modo un ritorno da parte dei restanti membri del gruppo. La missione non è riuscita, Reddick ha beffato la concorrenza senza particolari patemi ed a ritrovarsi leader all’esposizione dell’ultima caution.

Settimana prossima la tappa a Dover, nuovo short-track in programma