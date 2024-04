IndyCar, Dixon torna al successo a Long Beach

Scott Dixon ha colto a Long Beach la 57ma affermazione nella NTT IndyCar Series. Il #9 di Chip Ganassi Racing trionfa in California dopo una prova caratterizzata da una strategia perfetta, il pluricampione della serie torna al trionfo dopo una bella bagarre contro Josef Newgarden (Penske #2) e Colton Herta (Andretti #26).

Tutto si è deciso nel finale, il neozelandese ha tenuto testa a nativo di Nashville e soprattutto al californiano, secondo a meno di 10 giri alla fine dopo una toccata all’hairpin ai danni Newgarden. Herta è quindi diventato il rivale numero uno del forte ‘kiwi’, pienamente in controllo della situazione fino alla conclusione delle ostilità.

Herta si è classificato secondo davanti al campione in carica Alex Palou (Ganassi #9), Newgarden e Marcus Ericsson (Andretti #28). Lo spagnolo, l’americano e lo svedese si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo davanti all’australiano Will Power (Penske #12), protagonista in positivo in quel di Long Beach.

Settimana prossima una nuova tappa attende i protagonisti della nota serie americana, il tracciato di Barber sarà infatti protagonista come primo stradale del campionato dopo St. Petersburg (Florida) e la sfida odierna. Ricordiamo che poi ci si recherà ad Indianapolis per la 500 Miglia di fine maggio e per il tradizionale GP nel road course che sorge in quel di Speedway.