Nadal sarà alla Laver Cup 2024: ipotesi addio in stile Federer? E intanto ritroverà De Minaur a Madrid…

Un senso di déjà vu. È notizia di oggi la presenza di Rafa Nadal nella Laver Cup 2024, in programma alla Uber Arena di Berlino (Germania) dal 20 al 22 settembre. Sì, perché quanto accaduto due anni fa alla O2 Arena di Londra, con il suo amico/rivale Roger Federer, potrebbe replicarsi anche nel suo caso. Come dimenticare quel pianto di Roger e di Rafa per la fine di una splendida storia sui campi da tennis.

Il maiorchino sarà al fianco del connazionale Carlos Alcaraz, del russo Daniil Medvedev e del tedesco Alexander Zverev per rappresentare Team Europe contro il Resto del Mondo. Nadal ha detto più volte che il 2024 avrebbe potuto essere il suo ultimo anno agonistico. Tornato a calcare i campi nell’ATP500 di Barcellona, Rafa si appresta ad affrontare anche questa sfida.

Per l’iberico è la quarta presenza in questa particolare competizione, dopo aver giocato a Praga nel 2017, a Ginevra nel 2019 e al fianco di Federer nel famoso doppio di due anni fa. “Sono molto felice di giocare la Laver Cup a Berlino per il Team Europe. Ho dei ricordi davvero speciali delle mie esperienze passate, comprese tutte le emozioni vissute a Londra due anni fa giocando al fianco di Roger per l’ultima volta“, le parole di Rafa.

“In questa fase della mia carriera voglio giocare e sfruttare al meglio ogni opportunità che mi viene data. Fare squadra è sempre un’esperienza incredibile e mi è sempre piaciuto, la competizione è diversa ed emozionante. Non vedo l’ora di andare a Berlino e aiutare il Team Europe a riconquistare la Laver Cup“, ha aggiunto Nadal.

Prima però dell’esperienza in Germania, il campione di Manacor si sta preparando per il Masters1000 di Madrid, dove potrebbe replicarsi un incontro già andato in scena a Barcellona. Il pensiero va alla partita contro l’australiano Alex de Minaur. I due, infatti, si sono incrociati a Barcellona e l’aussie si è imposto in due set. L’iberico avrà modo, in caso di vittoria al primo turno contro il giovanissimo Darwin Blanch, di riaffrontare de Minaur e comprendere se la sua condizione sia in crescita o meno.