Il tabellone degli italiani a Madrid: Arnaldi insidia per Medvedev, occasione per Darderi

Saranno cinque gli italiani a rappresentare il Bel Paese nel Masters1000 di Madrid. Un contingente tricolore che ha perso una unità prima del tempo, vista la rinuncia di Matteo Berrettini a causa di un virus influenzale. Fari puntati su Jannik Sinner, presente nel main draw in qualità di testa di serie n.1 e nella parte alta, vista l’assenza di Novak Djokovic.

L’altoatesino potrebbe entrare in scena con un derby. Sinner, infatti, inizierà il proprio percorso dal secondo turno e sfiderà il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e un qualificato. Se il torinese riuscisse quindi a superare questo ostacolo, si ritroverebbe a fronteggiare l’amico di Coppa Davis, con la speranza di cambiare la tendenza degli scontri diretti. Lo storico, infatti, recita 4-0 in favore di Jannik.

Per quanto riguarda Lorenzo Musetti, anch’egli potrà avvalersi di un bye al primo turno, in attesa di sapere chi tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il russo Roman Safiullin sarà il prossimo avversario. In questo caso, ci troviamo nella parte bassa del tabellone della testa di serie n.2, Carlos Alcaraz. Dubbi sulla condizione fisica del vincitore delle due ultime edizioni del torneo madrileno. Se Carlitos dovesse confermare la sua presenza, vi potrebbe essere l’eventuale incrocio con Musetti nel terzo turno.

Tornando alla parte alta del main draw, Matteo Arnaldi affronterà l’insidioso australiano Christopher O’Connell. Un tennista atipico l’aussie, che sovente gioca il rovescio in back e adotta una strategia d’attacco. Servirà una prestazione solida al ligure per poi qualificarsi al secondo turno e giocare contro il russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding). Un incrocio, chiaramente, complicato. È anche vero sul rosso il moscovita possa essere più vulnerabile.

Sempre nella parte alta, Flavio Cobolli va a caccia di un successo che manca da un po’, opposto al sudamericano Alejandro Tabilo. Un scontro impegnativo, perché il cileno è in condizione, in semifinale all’ATP250 di Bucarest. Da capire se Tabilo avrà delle scorie nei propri muscoli per l’impegno sulla terra rumena. Qualora Flavio riuscisse a spuntarla, si ritroverebbe a giocare contro un altro cileno, ovvero Nicolas Jarry, già affrontato e sconfitto in una partita incredibile agli Australian Open di quest’anno.

In conclusione, nella parte bassa del tabellone, Luciano Darderi giocherà contro l’eterno Gael Monfils e vedremo se riuscirà a spuntarla. Se l’italo-argentino dovesse imporsi, si troverebbe l’americano Taylor Fritz sul proprio percorso, in semifinale nel recente torneo di Monaco di Baviera, ma non così convincente sulla terra come sul cemento.

MATCH ITALIANI

2° turno Sinner vs Sonego/Qualificato

2° turno Musetti vs Safiullin/Seyboth Wild

1° turno Arnaldi vs O’Connell

1° turno Darderi vs Monfils

1° turno Cobolli vs Tabilo

TABELLONE PRINCIPALE MASTERS1000 MADRID 2024

PARTE ALTA

(1) Sinner BYE

Sonego vs Q

Q vs Kotov

(32) Thompson BYE

(22) Jarry BYE

Tabilo vs Cobolli

Galan vs Q

(16) Tabilo BYE

(9) Dimitrov BYE

Hanfmann vs Mensik

Nishioka vs Auger Aliassime

(19) Mannarino BYE

(29) Norrie BYE

Michelsen vs Fonseca

Zhang vs Kecmanovic

(5) Ruud BYE

(3) Medvedev BYE

O’Connell vs Arnaldi

Purcell vs Giron

(25) Korda BYE

(17) Bublik BYE

Koepfer vs Carballes Baena

Machac vs Ruusuvuori

(14) Shelton BYE

(10) De Minaur BYE

Blanchin vs Nadal

Cachin vs Ofner

(20) Tiafoe BYE

(30) Lehecka BYE

Q vs Q

Lajovic vs Q

(6) Tsitsipas BYE

PARTE BASSA

(8) Hurkacz BYE

Q vs Draper

Altmaier vs Landaluce

(31) Fils BYE

(18) Baez BYE

Van Assche vs Bergs

Darderi vs Monfils

(12) Fritz BYE

(15) Paul BYE

Q vs Q

Karatsev vs Maroszan

(21) Cerundolo BYE

(26) Etcheverry BYE

Diaz Acosta vs Shapovalov

Coric vs Q

(4) Zverev BYE

(7) Rublev BYE

Evans vs Q

Q vs Shang

(27) Davidovich Fokina BYE

(24) Griekspoor BYE

Vukic vs Daniel

Navone vs Popyrin

(11) Rune BYE

(13) Humbert BYE

Van de Zandschulp vs Eubanks

Munar vs Borges

(23) Struff BYE

(29) Musetti BYE

Safiullin vs Seyboth Wild

Rinderknech vs Schevchenko

(2) Alcaraz BYE