Perché il tabellone di Madrid potrebbe aiutare Sinner a trovare la giusta forma verso Roma

“Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros. Non parto con l’obiettivo di vincere il torneo. Se vinco uno o due incontri, sono soddisfatto”. Con queste parole si era espresso Jannik Sinner, parlando del prossimo torneo alla Caja Magica. Il secondo Masters1000 sulla terra rossa, dopo Montecarlo, è pronto per cominciare (24 aprile-5 maggio).

Sinner si è presentato con un giorno d’anticipo nella capitale spagnola, desideroso di testare il campo del centrale madrileno. Una terra, sulla carta, adatta alle sue caratteristiche. Parliamo di una superficie più rapida rispetto a quella nel Principato, che potrebbe permettere all’altoatesino di esprimersi al meglio con i suoi colpi al rimbalzo. Tuttavia, a tenere banco è appunto la condizione e il carico di lavoro affrontato nella settimana a precedere il torneo iberico.

L’evento in questione potrebbe rivelarsi utile a Jannik proprio in quest’ottica. Un po’ come quei ciclisti che si presentano in uno dei Grandi Giri per essere pronto al successivo, il 22enne pusterese potrebbe sfruttare Madrid per avere le giuste risposte dal proprio fisico e dal suo tennis, partita dopo partita. Se il nostro portacolori dovesse superare i primi turni, la sua forma potrebbe elevarsi e quindi diventare da corsa anche in Spagna e a maggior ragione essere pronto per Roma e Parigi.

Il tabellone, da questo punto di vista, potrebbe venire incontro alle esigenze del n.2 del mondo, dal momento che sulla carta non ci sono avversari nei primi turni irresistibili. Non resta che attendere quel che sarà.

TABELLONE DI JANNIK SINNER A MADRID

1° turno – Bye

2° turno – Sonego / Qualificato

3° turno – Jordan Thompson / Pavel Kotov

Ottavi di finale – Nicolas Jarry / Karen Khachanov

Quarti di finale – Casper Ruud / Grigor Dimitrov / Adrian Mannarino / Cameron Norrie

Semifinale – Daniil Medvedev / Alex de Minaur / Ben Shelton / Rafa Nadal

Finale – Carlos Alcaraz / Alexander Zverev / Andrey Rublev / Hubert Hurkacz / Holger Rune