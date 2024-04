MXGP, Jorge Prado fa sua gara-1 a Riola Sardo. Ivo Monticelli lontano dai primi

L’affermazione del migliore. Nuova sinfonia suonata dallo spagnolo Jorge Prado in gara-1 del GP di Sardegna, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’iberico sta recitando il ruolo del re e la vittoria della prima manche, sulla sabbia sarda, è stata una chiara indicazione.

Prado si è imposto sulla sua GasGas, con un margine di 5.279 sullo sloveno Tim Gajser (Honda) e di 39.521 sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Un podio piuttosto nobile, dal sapore di passato, presente e futuro della categoria. L’iberico, da questo punto di vista, ha fatto vedere un grande ritmo nel corso della run e l’1:48.891 (tempo più veloce di gara-1) ha dato una chiara dimensione della sua prestazione.

A completare la top-5 sono stati l’altro olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 53.793 e il lettone Pauls Jonass (Honda) a 57.563. Sesto il francese Romain Febvre su Kawasaki (+1:08.202), tra i più attesi alla vigilia e non in grado di ambire al podio. Decisamente lontano l’alfiere tricolore Ivo Monticelli: sulla Beta, il nostro portacolori non è andato oltre il 19° posto finale, anche perché vittima di una caduta nel corso di questa prima manche.

Ci si ritroverà alle 17.10 per gara-2 e scopriremo se Prado detterà legge come ha fatto in questa prima run, oppure se Gajser ed Herlings troveranno il modo per metterlo in difficoltà.