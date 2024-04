MX2, Kay de Wolf domina Gara-2 a Riola Sardo e fa suo il GP di Sardegna, ottimo terzo Andrea Adamo

Uno straordinario Kay de Wolf si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Sardegna, terzo appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sul tracciato di Riola Sardo, quindi, il pilota olandese, dopo il secondo posto in Gara-1, centra il successo nel round italiano precedendo Lucas Coenen.

A questo punto in classifica generale comanda proprio de Wolf con 170 punti contro i 141 di Simon Laengenfelder ed i 124 di Lucas Coenen. Prima fuga stagionale per l’oranje. Com’è andata la gara? L’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) ha vinto la seconda manche con un vantaggio di 11.6 secondi sul belga Lucas Coenen (Husqvarna) mentre completa il podio il nostro Andrea Adamo (KTM) a 31.6.

Quarta posizione per il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 34.8, quinta per il belga Liam Everts (KTM) a 35.6, mentre è sesto il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 46.1. Settima posizione per il belga Sacha Coenen (KTM) a 51.1, ottava per il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 56.4. nona per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 1:08 mentre completa la top10 il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 1:15. Chiude 12° Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:26, quindi è 19° a un giro Federico Tuani (Yamaha).