MX2, Lucas Coenen si impone in gara-1 a Riola Sardo. 4° Andrea Adamo

Arrivati i verdetti di gara-1 del GP di Riola Sardo (Italia), terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross. Sulla tipica sabbia che i centauri più navigati conoscono, è arrivata la vittoria del belga Lucas Coenen, che sulla Husqvarna ha preceduto il compagno di squadra, nonché leader della classifica generale, Kay de Wolf, di 29.973 e il sudafricano Camden McLellan (Triumph) di 44.818. Un’affermazione chiara del Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing, già in evidenza nelle prime due uscite stagionali.

Ai piedi del podio ha concluso il campione del mondo del 2023, Andrea Adamo. Il pilota tricolore, che in Spagna aveva vinto gara-2, ha faticato a trovare il feeling giusto sulla sabbia sarda e con la sua KTM si è dovuto accontentare del piazzamento a 57.193 dalla vetta. A completare la top-5 è stato il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 1:02.153.

Ai fini della classifica generale, de Wolf ha portato a 145 i suoi punti in graduatoria e il suo margine sul tedesco Simon Laengenfelder (GasGas) è salito a 26 lunghezze. Il teutonico, infatti, non è andato oltre il settimo posto in questa prima manche e non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, visto il ritardo di 1:44.715. Una graduatoria complessiva nella quale Coenen è terzo con 102 punti, mentre Adamo quarto con 100.

Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, da citare il 21° e 22° posto di Andrea Bonacorsi (Yamaha) e di Federico Tuani (Yamaha). Dalle 16.10 ci sarà gara-2.