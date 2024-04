MX2, Kay de Wolf fa sua Gara-1 del GP del Trentino e scappa in classifica generale, 7° Andrea Adamo

Uno straordinario Kay de Wolf si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sullo splendido tracciato di Pietramurata il pilota olandese ha dominato la scena sin dall’avvio della manche, non dando scampo ai rivali. A questo punto in classifica generale de Wolf lancia la prima fuga stagionale. Si trova, infatti, al comando con 200 punti e un importante +38 su Simon Laengenfelder, quindi addirittura +65 su Lucas Coenen.

LA GARA

Kay de Wolf (Husqvarna) ha vinto la prima manche chiudendo con un vantaggio di 3.7 secondi sul francese Thibault Benistant (Yamaha), mentre è terzo il belga Liam Everts (KTM) dopo una grande rimonta, a 19.2. Quarta posizione per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 26.7 secondi, a sua volta dopo una bella risalita, quinta per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 30.3, mentre è sesto il francese Marc-Antoine Rossi (Gas Gas) a 34.6.

Settima posizione per Andrea Adamo (KTM) a 35.9, ottava per il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 36.9, nona per il danese Mikkel Haarup (Triumph), che crolla giù dal podio proprio nell’ultimo giro e chiude a 41.6, mentre completa la top 10 il belga Lucas Coenen (Husqvarna) a 1:15. Chiude in 12a posizione Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:28, quindi è 21° Federico Tuani (KTM) a un giro, mentre chiude 26° Morgan Bennati (Kawasaki), con Mattia Dusi (KTM) 29°.