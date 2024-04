MXGP, Romain Febvre precede Tim Gajser in Gara-1 di Pietramurata, Prado sempre in vetta alla generale

Il francese Romain Febvre (Kawasaki) ha vinto la prima manche del Gran Premio del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale MXGP 2024, resistendo all’assalto conclusivo di Tim Gajser (Honda) che ha tentato fino all’ultimo l’attacco decisivo. Sul tracciato di Pietramurata lo sloveno ha tagliato il traguardo a 374 millesimi dal transalpino, confermando il suo ottimo momento di forma. Terza posizione per lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 18.0 secondi, mai in lizza per il successo in questa occasione.

Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 24.6 secondi, quinta per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 26.6, mentre è sesto l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 33.2. Chiude in settima posizione il francese Valentin Guillod (Honda) a 55.8, quindi in ottava il lettone Pauls Jonass (Honda) a 1:02. Nono l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 1:06, mentre completa la top10 il britannico Ben Watson (Beta) a 1:14.

Lontani gli italiani. Ivo Monticelli (Beta) non va oltre la 19a posizione a 1:47, quindi 27° Yuri Pasqualini (Honda) a un giro, 29° Luca Borz (Honda), 30° Emanuele Alberio (Kawasaki), 31° Mirko Dal Bosco (KTM) a 2 giri. Giuseppe Tropepe (Honda) chiude 34° a 11 giri, Emilio Scuteri (Honda) è 36° a 16 giri, mentre Ismaele Guarise (KTM) è 37° ed ultimo dopo essersi fermato già nella prima tornata.

In attesa di Gara-2 che scatterà alle ore 17.10, Jorge Prado mantiene la vetta della classifica generale con 194 punti contro i 188 di Tim Gajser, quindi terzo Romain Febvre con 158 davanti a Jeffrey Herlings con 150.