Musetti sorpreso dal suo livello contro Fritz a Montecarlo: “Non pensavo di poter essere competitivo”

Lorenzo Musetti, dopo aver cominciato male la sua campagna europea sulla terra battuta con la sconfitta di Estoril al debutto contro Nuno Borges, ha trovato probabilmente la vittoria più importante della stagione quest’oggi al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il toscano ha regolato infatti con un duplice 6-4 il quotato americano Taylor Fritz, n.13 al mondo e del seeding.

“Ho fatto veramente solo un’ora e mezza di allenamento ieri e mezz’ora stamattina, quindi non pensavo di poter essere competitivo. In campo posso sentirmi nettamente meglio, però c’è stato un buonissimo atteggiamento dall’inizio e soprattutto nei momenti di difficoltà, che ci sono stati. Devo dire che è una bella vittoria, sia per il morale che per lasciare andar via un po’ tutto“, ha raccontato l’azzurro ai microfoni di Sky Sport.

Sul lavoro da fare per ritrovare il livello dei giorni migliori: “Con questo atteggiamento ci si avvicina. Questo è quello su cui stiamo lavorando molto. Ci sono ancora degli alti e bassi, ma sono contento stasera di averlo messo in pratica. Ogni volta che vengo qua a Montecarlo mi sembra di giocare in casa, perché sto a casa. Penso sia un punto a favore ed un vantaggio per me, devo solo cercare di sfruttarlo al meglio“.

Il carrarino classe 2002, che difende questa settimana i 180 punti dei quarti di finale raggiunti proprio nel torneo monegasco un anno fa (battendo agli ottavi un certo Novak Djokovic), attende al secondo turno il vincente del derby francese tra Adrian Mannarino e Arthur Fils con all’orizzonte un possibile ottavo di finale bis contro il numero 1 al mondo.