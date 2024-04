WTA Bogotà 2024, Camila Osorio profeta in patria: sconfitta Bouzkova

Camila Osorio vince il WTA 250 di Bogotà: la colombiana vince il torneo di casa sulla terra battuta battendo con il punteggio di 6-3, 7-6(5) in quasi due ore di battaglia la ceca Marie Bouzkova. Si tratta del secondo titolo della carriera, sempre a Bogotà dopo quello ottenuto tre anni fa.

Un primo set che non era cominciato nel migliore dei modi per quanto riguarda la giocatrice sudamericana, perdendo subito il servizio nel primo game. Poi sono arrivati due break di fila e alla battuta ha trovato grande solidità per prendersi 6-3 il parziale, non concedendo neanche una chance alla ceca per rientrare.

Serratissimo il secondo set, con Osorio che è andata avanti prima 2-0 e poi sul 6-5 ha avuto l’occasione per servire per il match, avendo anche un match point. Bouzkova con la sua tenacia è riuscita ad allungare gli scambi, a non sbagliare nulla e a trascinare tutto al tiebreak. Tiebreak nel quale la colombiana è stata bravissima a resettare dopo le occasioni sprecate, per conquistare così il titolo.