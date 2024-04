ATP Montecarlo 2024, Luca Nardi disputerà le qualificazioni: decisivo il forfait di Marton Fucsovics

Luca Nardi disputerà le qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro, che al momento della chiusura delle liste di iscrizione si trovava al numero 96 del mondo, mentre ora è il numero 75 ATP, paradossalmente sarà il secondo degli atleti esclusi dalle teste di serie del tabellone cadetto.

L’azzurro, che dopo la distribuzione delle wild card e le successive cancellazioni, era rimasto fuori di un solo posto dal tabellone cadetto nella giornata di ieri, quest’oggi ha sfruttato il forfait del magiaro Marton Fucsovics per entrare tra i 28 tennisti che giocheranno per 7 posti nel main draw.

Il primo turno si giocherà domani, mentre domenica, quando si disputeranno anche alcuni incontri del tabellone principale, andrà in scena il secondo e decisivo turno: manca da assegnare ancora una wild card per le qualificazioni, così come per il torneo di doppio. Il tabellone cadetto verrà sorteggiato dopo il main draw.