Mountain bike, Christopher Blevins vince la prima gara di Coppa del Mondo a Mairipora, sesto Avondetto

La stagione 2024 della mountain bike è cominciata dall’atipica pista del Brasile a Mairipora. Un tracciato che non si è rivelato essere selettivo per quanto riguarda la gara maschile, con ben cinque atleti che sono arrivati di fatto a giocarsi il successo finale. Un successo andato appannaggio dell’americano Christopher Blevins nell’XCO (cross-country olimpico) che ha percorso i sette giri previsti in esattamente un’ora e mezza.

Blevins che non era partito benissimo, era indietro rispetto a Victor Koretzky, Filippo Colombo, Jordan Sarrou e Martin Vidaurre. In particolare Vidaurre e Koretzky avevano provato a fare un’azione in coppia all’inizio, sono rimasti a lungo al comando, il cileno ha provato a partire da solo, ma pagherà poi le fatiche nel finale e chiuderà quinto.

Blevins è riuscito a rimontare da dietro e ad essere più esplosivo e aggressivo negli ultimi metri, prendendo un minimo margine su Koretzky e guadagnandosi così la vittoria. Un altro corridore che era partito forte e ha pagato il conto alla fine è stato l’australiano Samuel Gaze, settimo all’arrivo a 20 secondi di ritardo.

Buon piazzamento per gli azzurri invece per quanto riguarda Simone Avondetto, sesto. All’italiano è mancata la chiusura del cerchio nell’ultimo giro che gli poteva permettere di lottare per il podio. Tredicesima piazza invece per Luca Braidot, mentre il fratello Daniele è ventiquattresimo.